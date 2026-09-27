Tiene que juntar 6.500 dólares en dos semanas para un tratamiento para su hijo

La calidad de vida de Salvi, un nene con Síndrome de Tourette, podría empezar a mejorar tras un tratamiento especial que tienen que hacer y que cuesta 6500 dólares. Para reunirlos, su madre, Magalí Arguello, pidió ayuda de la gente por medio de un alias todosporsalvi.tea.mp

El inicio del tratamiento está previsto para los primeros días de octubre, por lo que tampoco hay tanto tiempo para reunir el dinero. La madre recurrió a las redes sociales para hacer viral su pedido: “Sé que la gente tiene empatía y va ayudar a Salvi”, dijo en un emotivo video.

Arguello aclaró que el monto al que quiere llegar no incluye traslado, ni comida ni alojamiento, pero señaló que la prioridad es pagar el tratamiento.

Hace cuatro años que el menor es sometido a diversas terapias para tratar su diagnóstico de hiperactividad, dislexia, déficit de atención y Síndrome de negatividad opositor desafiante, pero hace un año comenzó con los tics nerviosos.

“Hicimos un tratamiento y se iban y volvían. Hace poco más de un mes empezó de nuevo y en un control que hicimos en Mendoza se determinó que su organismo no responde a la medicación”, agregó la madre.

Los tics, sumado al síndrome de Tourette, hacen que el nene sienta dolor en su cuerpo y que no pueda manejar la ansiedad, por lo que tiene naúseas y vómitos a cada rato.

El tratamiento que tiene que afrontar Salvi ahora atacará el problema de raíz por medio de la neuromodulación, que requiere sesiones presenciales y virtuales.