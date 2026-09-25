Grupo Paris inauguró nuevos concesionarios Peugeot y Citroën en San Luis

Grupo Paris celebró la inauguración oficial de sus nuevos concesionarios Peugeot y Citroën en San Luis, una apertura que reunió a clientes, amigos, integrantes de la empresa y representantes de las marcas. Los espacios, que ya habían comenzado a recibir al público, acompañan una nueva etapa de crecimiento del grupo en la provincia.

Las instalaciones cuentan con salones de exposición y venta, atención del equipo comercial, estacionamiento y unidades disponibles para test drive. La propuesta permite acercarse, conocer los vehículos y realizar una prueba de manejo antes de decidir una compra.

Durante la inauguración, desde la empresa compartieron la emoción por una obra que demandó tiempo, planificación y esfuerzo. “Fue una obra muy grande realmente que nos costó sudor y lágrimas”, expresaron al recordar el recorrido hasta la apertura. La celebración llegó después de la mudanza y de los últimos detalles necesarios para recibir a los invitados.

El encuentro tuvo también un significado especial por la presencia de clientes que acompañan al grupo desde sus primeros años en San Luis y de amigos que viajaron desde San Rafael y Buenos Aires. A ellos se sumaron representantes zonales y directivos de las marcas, que participaron de la presentación de los nuevos espacios.

La próxima etapa será completar la integración de la posventa en el mismo predio. Según explicaron en Grupo Paris, los trabajos continúan en el sector posterior de las instalaciones, con el objetivo de reunir la atención comercial y los servicios posteriores a la compra en un mismo lugar.

Ese proyecto forma parte de una idea de atención que busca sostener el vínculo con cada cliente más allá de la entrega del vehículo. Los nuevos salones ya están en funcionamiento, mientras la empresa avanza con las obras para completar esa propuesta integral.

La invitación quedó abierta para quienes quieran conocer las instalaciones, consultar al equipo de ventas o realizar un test drive. “Queremos que nos vengan a visitar, nos vengan a conocer y vivir la experiencia Paris”, señalaron desde el grupo.