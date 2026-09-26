“San Luis paga la cuenta": duras críticas por la eliminación de la Zona Fría

Gracias a la omisión de reclamos por parte de Claudio Poggi y al voto de legisladores que responden a su columna vertebral, los puntanos pagarán más caro el gas. Foto: internet.

La decisión del Senado de la Nación de convertir en ley la eliminación del régimen de Zona Fría desató un fuerte cruce político en San Luis. Desde el bloque de senadores del Partido Justicialista y el diputado nacional Ernesto "Pipi" Alí salieron a cuestionar con dureza la medida, advirtiendo que perjudica de manera directa a miles de hogares puntanos.

Desde el bloque de senadores justicialistas señalaron que la medida "perjudica directamente a miles de familias puntanas" y cuestionaron el rol de La Libertad Avanza y de aquellos dirigentes que optaron por mantenerse al margen. En esa línea, apuntaron contra el gobernador Claudio Poggi por haber expresado públicamente su apoyo a la lista libertaria en 2025, y criticaron a funcionarios e intendentes que "eligieron mirar para otro lado".

"Defender San Luis no puede depender del momento ni limitarse a una declaración. Se defiende siempre: en cada elección, en cada debate y, fundamentalmente, a la hora de votar", remarcaron desde el espacio opositor.

Por su parte, el diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí precisó que la quita del beneficio afectará a más de 100.000 hogares en la provincia, cuyos usuarios sufrirán subas de entre $15.000 y $25.000 mensuales en sus boletas de gas. El legislador nacional fue contundente al individualizar a los representantes provinciales que posibilitaron la sanción de la normativa: Mónica Becerra y Carlos Almena en la Cámara baja, y Bartolomé Abdala —quien presidió la sesión— junto a Ivanna Arrascaeta en la Cámara alta.

"San Luis paga la cuenta de una decisión que sus propios representantes tomaron en contra de su pueblo", sentenció Alí, sumando críticas a la gestión provincial por no haber frenado el avance de la iniciativa entre sus propios aliados políticos.