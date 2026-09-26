El progreso, los desafíos que se vienen y la transformación de la provincia

El discurso de Alberto Rodríguez Saá ante una sede colmada en Compromiso Federal dejó incontables definiciones. Entre ellas, el exgobernador y presidente del PJ puntano abordó la clave del progreso, los desafíos del mundo y la transformación de la provincia. En definitiva, dejó en claro que su espacio es el único que puede “garantizar un mañana mejor”.

“Vamos a caminar por el progreso indefinido, sin límites, todo lo que podamos con atajos al futuro, y vamos a aceptar los desafíos de los tiempos. Que ni los de Buenos Aires, ni los gobiernos, ni los políticos, ni el politiquero de Buenos Aires saben cuáles son. Bueno, este menos todavía (risas)”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el mundo —del que San Luis no es ajeno— enfrenta y enfrentará desafíos enormes: algunos que ya van en escala, otros que se vienen y aquellos que “van a ser peores”. Enumeró el hambre, la pobreza, la revolución científico-tecnológica, la revolución de la medicina, la biología y la inteligencia artificial (que viene acelerada y a la que algunos le tienen temor).

Al respecto, Rodríguez Saá puntualizó: “Ojo con el miedo, hay que cuidarse de tener miedo. Hay que clarificar para no tener miedo”.

Del mismo modo, siguió contabilizando la robótica y la guerra (a la que describió como el camino más fácil que tienen los sectores dominantes para “joder a los pueblos”). De ahí pasó al tema nuclear, entre otros aspectos de los tiempos actuales.

Ante todo ese panorama, profundamente desalentador, Rodríguez Saá fue tajante: “Nosotros podemos generar confianza”.

La transformación

Rodríguez Saá graficó cómo dejó a San Luis y cómo está la provincia desde hace más de dos años. Describió que en una época de la historia, San Luis estaba último en todas las tablas de posiciones. Era la provincia 23, 22 o 21 en cada ranking; siempre disputaba el último lugar con La Rioja y La Pampa. La cantidad de población, el desarrollo de la economía, el desarrollo rural y la educación, entre otros tópicos, ponían a la provincia al fondo del progreso.

“Los chicos jóvenes, llegado septiembre, octubre, noviembre, terminada la escuela, empezaban a tomar el tren para ir a buscar trabajo. Las chicas y los chicos. Las chicas, a veces, con un destino peor. Las madres los despedían y sabían que no volverían más, que iban a quedar atrapados en algún trabajo. Y bueno, ¿para qué volver a un pueblo, a un lugar donde no hay esperanza, trabajo, ni futuro? Bueno, eso lo transformamos, lo transformamos en 40 años”, aseveró.

“Dejamos una provincia que era un orgullo, una provincia donde los chicos querían quedarse, donde volvían los que se habían ido, donde había progreso indefinido, trabajo, vivienda, salud, educación, ecología. Miren si no podemos generar confianza. Esa es nuestra historia, esa es nuestra fortaleza. Por eso les pido: organicémonos, hablemos con los vecinos, llevemos este mensaje de esperanza y confianza. No nos dejemos poner techo por nadie. San Luis tiene con qué, San Luis tiene futuro”, indicó.