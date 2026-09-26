  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Sabado 26 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Sabado 26 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Preocupación

Daniel Osvaldo está internado en terapia intensiva con compromiso pulmonar severo

El ex delantero sufrió un derrame pleural en las últimas horas.

Por redacción
| Hace 2 horas
El ex futbolista, Daniel Osvaldo. Foto: NA.

El ex futbolista Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva, sedado y bajo estricta observación médica, con un compromiso pulmonar severo, luego de que le diagnosticaran en las últimas horas un derrame pleural, cuyo origen por el momento se desconoce.

 

 

Según informó el periodista Ángel De Brito en sus redes sociales, Osvaldo había sufrido fuerte dolores en la zona torácica, a la que se sumó una complicación circulatoria, por lo que fue derivado este viernes a un hospital en la zona de Lavallol, al sur del conurbano, donde le practicaron una intervención.

 

 

Durante la misma los profesionales realizaron una biopsia, y luego confirmaron la necesidad de que continúe en cuidados intensivos, ya que padece un compromiso pulmonar severo. Además, De Brito informó que el ex delantero no tiene obra social, y que en estos momentos está acompañado por sus hermanos, Valeria y Jonhy.

 

 

Antes de este episodio, Osvaldo estaba abocado a sus proyectos musicales y además participaba en un ciclo de entrevistas por streaming.

 

 

El ex jugador, de 40 años, vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros clubes, como así también la de la selección italiana, y tras su retiro se dedicó a la música y jugó esporádicamente algunos torneos de fútbol senior.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo