Pablo Mínguez, un gladiador de oro siempre al servicio del equipo

“Los Gladiadores” tuvieron un paso arrollador en los Juegos Suramericanos de Santa Fe y Pablo Mínguez se consolidó como uno de los estandartes de la Selección argentina de handball, que ganó la medalla de oro. El partido final se disputó el sábado contra Chile y terminó en empate 27 a 27.

El puntano fue uno de los pocos jugadores cedidos del extranjero para conformar el combinado que representó el país en la competencia y demostró su compromiso con la camiseta celeste y blanca.

También lo hizo en el juego, adentro de la cancha, donde cumplió el rol de extremo izquierdo luego de ser utilizado por el técnico Rodolfo Jung en el Mundial del año pasado como pivot, un puesto donde cumplió una tarea excepcional incluso con menos kilos y porte que los rivales, muchos de ellos europeos.





En los Suramericanos, el puntano del Pozuelo de España fue usado en el aspecto defensivo, del que se convirtió en un baluarte que aportó sacrificio y oficio para el título obtenido.





Un golpe que recibió en la cabeza durante el primer tiempo obligó a Mínguez a jugar buena parte del encuentro final con un vendaje en la cabeza, lo que le dio un aura de gladiador aún más gráfica al puntano.

Como si fuera poco, Pablo tuvo un aporte muy importante en la ofensiva. Cuando el partido estaba en un caliente 10 a 9 a favor de Chile, el extremo consiguió su primer gol en la final, puso el marcador de empate e inició la remontada del conjunto nacional.

En el último día de competencia de los Juegos, Mínguez se convirtió en el segundo puntano en obtener una medalla de oro tras la conseguida el jueves por Alfredo “Puly” Villegas en pelota paleta.