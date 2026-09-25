Ignacio Piotto tuvo un torneo fantástico y no perdió un set hasta la final

Tuvieron un paso arrollador. No perdieron ni un set hasta la final y ganarles un game fue muy difícil. Se diría que ganarles un punto requirió un esfuerzo doble. Con esa responsabilidad Ignacio Piotto y Santino Contreras enfrentaron la competencia de pádel en los Juegos Suramericanos de Santa Fe hasta que en el último partido se encontraron la dupla paraguaya.

La consecuencia de todo lo vivido en la semana pesó en la final del viernes a la tarde, donde la dupla argentina dejó sus primeros dos sets y ganaron la medalla de plata.

Piotto, nacido en el Valle del Conlara, y Contreras, nacido en Misiones, perdieron la final ante la dupla paraguaya conformada por Martín Abud y Facundo Dehnike, quienes resultaron rivales durísimos y se impusieron 6-4 y 7-5 en un partido tremendo, digno de una final suramericana.