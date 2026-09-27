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Copa Argentina

Boca logró una remontada impresionante ante Racing

El “Xeneize” se que quedó con un encuentro para el infarto. Se impuso 3-2.

Por redacción
| Hace 1 hora
Racing había jugado una buena primera parte, pero Boca no se dio por vencido y se quedó con el partido. Foto: NA.

Boca no había jugado una buena primera parte y estuvo en desventaja a partir de dos golazos, pero una actuación inolvidable del atacante Enner Valencia, con tres tantos, puso el 3-2 final en los últimos 20 minutos, para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026.

 

 

En un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, la “Academia” había arrancado en ventaja con tantos del volante Gastón Lodico y el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 del primero y dos del segundo tiempo, mientras que Valencia anotó en 27, 34 y 50 minutos de la segunda parte.

 

 

En un nuevo partido inolvidable en la historia del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena, Boca se quedó con el pase a la semifinal de la Copa Argentina, instancia en la que lo espera Banfield, por un lugar en la final.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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