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¿De cuánto es la ayuda del Gobierno a los deportistas que estuvieron en los Suramericanos?

Ocho de los diez deportistas que representaron a la provincia en Santa Fe tienen becas de la Secretaría de Deportes. De ellos, solo dos tienen la máxima, que les alcanza para un viaje ida y vuelta Buenos Aires en colectivo.

Por redacción
| Hace 8 horas

En respuesta a un posteo de Instagram que publicó El Diario de la República en donde se informaba de su logro, uno de los medallistas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe escribió: “¿Nos escuchará ahora el gobernador?”. La queja, justificada, es una más de las que se escuchan entre los deportistas puntanos por la falta de apoyo oficial a las diversas actividades.

 

 

Un atleta de la provincia que representa al país en los Juegos Suramericanos es un atleta de elite, de primer nivel nacional, digno estar en la cita deportiva más importante del continente. El paso siguiente es un panamericano y el otro un Juego Olímpico. Para eso trabajan los deportistas puntanos ante la indiferencia estatal, que a veces -solo a veces- solo se limita a prestar las instalaciones de primer nivel con que cuenta la provincia para los entrenamientos.

 

 

Si a esos representantes provinciales (en los juegos que terminaron el sábado fueron diez pero pudieron dos o tres más), la Secretaría de Deportes reparte sus migajas fuera de tiempo y tras arduos pedidos, un deportista de menor nivel tiene que pelear desde mucho más abajo y preocuparse por otros rivales que no son los estrictamente deportivos.

 

 

Por supuesto que el discurso oficial, de ocasión, vacío de contenido, sin visión de futuro, es el de apuntalar el desarrollo deportivo desde las bases, ayudar a la participación de competencias y otros aspectos que no van más allá de las palabras, nunca a los hechos.

 

 

El programa de becas que la Secretaría de Deportes tiene como máxima ayuda a los deportistas provinciales no incluyó, inexplicablemente, a dos de los atletas que representaron en la provincia en los Juegos de Santa Fe, ambos medallistas. Y otros dos son los más beneficiados con 244 mil pesos por mes, lo que cuesta dos pasajes a Buenos Aires, en colectivo.

 

 

Para los otros seis, el panorama es aún más desolador y la ayuda alcanza los 183 mil pesos por mes, lo que equivale poco más que un par de zapatillas de entrenamiento.

 

 

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