La revancha de Ayelén Rosalez

Tras quedar increíblemente desafectada a último momento de Juegos Suramericanos, Ayelén Rosalez tendrá una nueva oportunidad en la Selección argentina femenina de handball. La puntana fue convocada para una gira que comenzará en octubre .

Ayelén será una de las tres arqueras de las selección en un cuadrangular que se disputará en Túnez del 21 al 24 de octubre. La Garra se medirá con la República Democrática del Congo, Guinea y el local en el torneo internacional.

Las chicas vienen de conseguir el oro en Santa Fe en un torneo para el que Ayelén había sido convocada pero tuvo que desistir a último momento porque un medicamento que usa para controlar su diabetes no fue aceptado.

Mariano Muñoz, el técnico de la selección, volvió a confiar en la puntana en la preparación para el torneo Sur-Centro que se disputará a fin de año y que es clasificatorio paa el Mundial de Hungría del año que viene.