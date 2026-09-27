  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Domingo 27 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Domingo 27 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Convocada

La revancha de Ayelén Rosalez

Después de no poder jugar los Suramericanos, la arquera puntana fue nuevamente llamada a la selección de handball para un cuadrangular en Túnez. El objetivo es el Mundial del año que viene.

Por redacción
| Hace 2 horas

Tras quedar increíblemente desafectada a último momento de Juegos Suramericanos, Ayelén Rosalez tendrá una nueva oportunidad en la Selección argentina femenina de handball. La puntana fue convocada para una gira que comenzará en octubre .

 

 

Ayelén será una de las tres arqueras de las selección en un cuadrangular que se disputará en Túnez del 21 al 24 de octubre. La Garra se medirá con la República Democrática del Congo, Guinea y el local en el torneo internacional.

 

 

Las chicas vienen de conseguir el oro en Santa Fe en un torneo para el que Ayelén había sido convocada pero tuvo que desistir a último momento porque un medicamento que usa para controlar su diabetes no fue aceptado.

 

 

Mariano Muñoz, el técnico de la selección, volvió a confiar en la puntana en la preparación para el torneo Sur-Centro que se disputará a fin de año y que es clasificatorio paa el Mundial de Hungría del año que viene.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo