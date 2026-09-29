Responsabilizan a Poggi por la falta de cobertura y seguridad en diques provinciales

Los guardavidas son fundamentales para garantizar la seguridad en espejos de agua. Foto: La Nación/Freepik.

La falta de reglamentación de la Ley Provincial XIV-1139-2024 mantiene en alerta a los guardavidas de San Luis, quienes advierten sobre un grave vacío legal y de seguridad en los espejos de agua abiertos de la provincia. El conflicto se profundizó tras el veto del artículo 3° de la norma, dispuesto por el gobernador Claudio Poggi mediante el Decreto N.º 12.087-SGG-SD-2024.

Según explicó Alejandro Miguel Bilbao, referente del sector, el artículo vetado establecía la creación de una comisión mixta —con participación del Ejecutivo y de representantes gremiales de los guardavidas, gente entendida en el tema— encargada de regular el funcionamiento y las reválidas anuales obligatorias. Estas pruebas anuales incluyen controles de aptitud física, toma de tiempos y actualizaciones teóricas en reanimación cardiopulmonar (RCP).

"El gobernador lo vetó sin que los guardavidas y sindicatos lo hayan aceptado, y por lo tanto la ley no se está pudiendo reglamentar", señaló Bilbao en diálogo con FM La Nuestra.

Desde el sector advierten que la consecuencia directa de este vacío legal es la desprotección de vecinos y turistas: actualmente, de los más de 20 diques que posee la provincia, solo se cuenta con cobertura de guardavidas en unos pocos puntos (como La Florida, Potrero de los Funes y Merlo), mientras que localidades como San Francisco, Dique Luján y Quines carecen de presencia preventiva en zonas de uso público.

A este escenario de desprotección institucional se le suma un factor de riesgo climático e hidrológico para la próxima temporada estacional, caracterizado por pronósticos de mayores precipitaciones, tormentas y crecidas de caudales de agua.

Ante este panorama, exigen al Poder Ejecutivo provincial la plena implementación de la normativa y los mecanismos de control necesarios, advirtiendo que la prevención no admite demoras cuando está en juego la vida de la población.