Guardavidas competirán en un torneo en España

Dos jóvenes mercedinos cumplirán el sueño de competir a nivel internacional en el Torneo Europeo de Salvamento Acuático. Abigail Montesino Videla y Antonio Quiroga encontraron su pasión en el deporte y representarán a Argentina luego de ganar varias competencias regionales y latinoamericanas.

La joven de 21 años comentó que el encuentro será del 5 al 7 de mayo en Barcelona y que, antes de poder alcanzar este objetivo, estuvo en otras instancias en las que resultó campeona y le permitieron acceder a este nuevo desafío.

“Empecé a nadar en 2021 en Le Parc Club con el curso de guardavidas, y yo veía a otros chicos hacer determinadas pruebas que me interesaron y decidí empezar, y la verdad es que no me hubiese imaginado que iba a llegar hasta donde estoy ahora junto a mi compañero”, contó.

Además, explicó que desde que se enteró que fue seleccionada, vive cada momento con mucha emoción y espera con grandes expectativas la hora de embarcar hacia España.

“Es algo de no creer y tengo todos los nervios juntos, pero a pesar de eso estamos entrenando mucho para concretar este objetivo. Tengo todo el apoyo de mi familia que desde que inicié fueron a alentarme y a colaborar con la indumentaria y el equipamiento que se necesita”, indicó.

Su compañero Antonio, de 22 años, dijo que junto a Abigail el año pasado participaron de una competencia nacional y por los tiempos que lograron accedieron a una latinoamericana.

“Hicimos podio en una de las pruebas y todos esos desafíos nos permiten hoy representar al país. Esta disciplina tiene muchas instancias en el año, así que estamos muy activos; lo más importante es que salva vidas, y por eso es que invitamos a todos a empezar a practicarlo”, sostuvo.

Por otro lado, uno de los entrenadores y presidente del Club de Salvamento Acuático de la ciudad, Fernando Quiroga, explicó que la disciplina surge por iniciativa de los guardavidas y es un deporte relativamente nuevo.

“Por ahí las personas, una vez que se recibían, no tenían cómo entrenar o seguir perfeccionándose y desde hace varios años llegó para dar respuesta a eso. Para el internacional competirán en piletas de 50 metros. Sin saber todavía que habían sido elegidos, arrancamos a entrenar en marzo”, señaló.

Del mismo modo, manifestó que la institución les brindará todo el equipamiento que necesitan para el torneo y destacó que contaron con apoyo del Municipio para poder alcanzar esta meta.

Los jóvenes están recaudando fondos para costear sus pasajes, por ello, quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con ellos por las redes sociales.

Redacción/MGE