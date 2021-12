En La Florida y en Potrero ya cuentan con guardavidas

Desde hace unos días, las playas públicas de los diques Potrero de los Funes y La Florida cuentan con guardavidas para aumentar la seguridad de los visitantes que se acerquen a esos espejos de agua durante la temporada. Los socorristas trabajan de lunes a viernes, de 13 a 19, y los fines de semana y feriados de 12 a 20.

El gerente general de San Luis Agua, Nazareno Perroni, precisó: "Estamos trabajando permanentemente en la seguridad de los diques, ya que estimamos que este verano tendremos muchos visitantes en los espejos de agua. Uno de los puntos más importantes es la protección de las personas que no acceden a los clubes náuticos, por lo que creamos playas públicas, en las que incluiremos un boyado para baño y guardavidas para prevenir cualquier tipo de accidente".

El espacio recreativo de Potrero de los Funes está ubicado detrás de Boxes; hace poco se amplió en 40 metros. Tiene estacionamiento gratuito, sombrillas de paja, tachos de basura y sector de boyado.

Mientras que el de La Florida (está habilitado, pero la inauguración oficial será en los primeros días de enero) está situado en un sector al lado del primer murallón del dique y está compuesto por un estacionamiento gratuito, sombrilla de paja con bancos de cemento gratuitos, tachos de basura y un sector de boyado y de nado de aguas abiertas. "También tendrá una proveeduría, para que los productores regionales puedan ofrecer lo básico en este tipo de lugares para comer, como pan casero, salamines y queso, entre otros", señaló el subgerente de Peridiques, Luciano Pellegrini.

Para San Luis Agua es importante que los visitantes ingresen al agua únicamente por los espacios boyados que tengan los diques Potrero de los Funes y La Florida. "La idea es prohibir la entrada por las zonas no permitidas que tienen los espejos de agua, para que la gente no se meta por donde más lindo le parece para bañarse, meter un kayak o para cruzar el dique por el medio", detalló Pellegrini.

La empresa estatal va a tener un cuerpo de cuatro guardavidas, dos para cada playa, y un coordinador general, que trabajará, a su vez, con la Policía del Agua. "Tenemos que garantizar que la gente no entre al dique por lugares que no corresponde, porque allí no tenemos a nadie que la cuide", describió.

Aclaró que cualquier club náutico o concesión de los diques provinciales que tenga sector de boyado tiene que tener guardavida, y si no, igual deben contratar personal de seguridad para que advierta a las personas que no pueden ingresar al agua. "Hay lugares privados que están en los diques que poseen una pileta pero no tienen boyado, por eso la gente que concurre no puede entrar al espejo de agua, pero igual hay algunos que lo ignoran", explicó.

Por otro lado, el coordinador de guardavidas de la empresa, José María Adorno, manifestó: “Para nosotros es muy importante y necesario tener esta asistencia en las playas públicas para cuidar a los visitantes. Es la primera vez que trabajamos en conjunto con San Luis Agua y es una muy buena iniciativa. Nuestro equipo se dividirá entre los diques Potrero de los Funes y La Florida, donde se concentra la mayor cantidad de personas”.

Por el momento, durante la semana se trabaja con un bañista por playa y con dos durante los fines de semana. "La temporada comenzará en los primeros días de enero y veremos si tenemos que reforzar con más socorristas los dos lugares, ya que se espera mucho turismo que nos visite", señaló.