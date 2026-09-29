Familias de San Luis se endeudan para comer y dejan de pagar servicios y alquiler

El dato duele y explica todo lo demás. La crisis de ingresos en San Luis ya no se mide en inflación, se mide en carencias alimentarias y en deudas. Según el último Monitoreo Económico, Social y Alimentario de los Barrios Populares (MESA), correspondiente a julio de 2026 y realizado por el ISEPCi, el 69,2% de los hogares de barrios populares puntanos tiene deudas formales o informales.

Pero lo más grave es el cruce con el plato de comida, entre las familias endeudadas la inseguridad alimentaria trepa al 84,3%, contra un 51,4% en las familias sin deudas. A nivel general, el 74,2% de los hogares sufrió inseguridad alimentaria en el último mes, se privaron de carnes, verduras, frutas o directamente saltearon comidas por falta de dinero.

Es la misma película que muestra el INDEC a nivel provincial. La pobreza en el Gran San Luis escaló al 35,7% en el primer semestre de 2026, un salto de 5,6 puntos respecto al 30,1% del segundo semestre de 2025. En términos absolutos, más de 14.000 nuevos pobres solo en la capital y alrededores, de 76.556 a 91.000 personas.

San Luis quedó en el tercer puesto del país con mayor irregularidad crediticia. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza bancos y billeteras virtuales en conjunto ubicó a la provincia con un 20,5% de morosidad, solo superada por La Rioja con 23,1% y San Juan y Tierra del Fuego con 20,6%.

El dato es más alarmante si se ve el ingreso, el salario medio puntano está apenas 4,1% por debajo de la media nacional, no entre los más bajos del país, pero tiene una morosidad superior a provincias con sueldos 30% menores. La explicación está en la pérdida del poder de compra.

Según CEPA, la morosidad de las familias con el sistema financiero llegó al 13% en julio de 2026, cuando era 2,5% en noviembre de 2024. En el sistema no financiero, fintechs y billeteras, trepó al 33,9%. Es un nivel histórico, solo superado por la crisis de 2001.

En paralelo, el salario registrado real cayó 14,3% desde noviembre de 2023. En San Luis, llenar el changuito cuesta 920.538 pesos, la canasta más barata del país según Analytica, pero una familia de cuatro necesitó más de 1.600.000 pesos para no ser pobre en agosto, según el INDEC.

Cuando la deuda para comer también se vuelve impagable, empieza el efecto dominó. Es el ajuste más silencioso y el que más duele. En los últimos dos años, según el relevamiento del Observatorio de Economía Popular de la UBA, el 44,3% dejó de pagar la tarjeta de crédito, el 41,2% discontinuó el celular, el 39,2% dejó de pagar préstamos, el 32% abandonó cuotas escolares o de clubes, el 30,4% dejó de pagar impuestos y servicios públicos, el 24,2% dejó de pagar expensas, el 21,1% dejó de pagar la obra social y el 13,9% dejó de pagar el alquiler.

Como resume el informe y que replica la situación puntana, el ahogo financiero no se mide solamente por cuánto deben las familias. También se mide por lo que dejan de pagar para poder seguir adelante, primero una cuota, después el celular, los servicios, la escuela, la obra social o las expensas e incluso el alquiler.

En San Luis, esa foto se completa con otro dato, solo el 24% mantiene sus cuentas al día, el 48% presenta atrasos y un 28% ya está en proceso de judicialización. Son hogares de cuatro integrantes promedio, con menores de 18 años en el 65,8% de los casos. Ocho de cada diez personas trabajan, una de cada cuatro tiene dos o más empleos, pero el 64,5% lo hace en la informalidad. Ya no es un instrumento de financiamiento.