Le robaron la moto, pero le dejaron una bicicleta en la vereda de su casa

Una moto S2 fue robada este lunes 28 de septiembre de la puerta de una vivienda del barrio La Ribera, en Villa Mercedes, cerca del ingreso ubicado por la laguna. Según el testimonio de la persona damnificada, el hecho ocurrió durante un lapso de unos treinta minutos en el que los habitantes de la casa estuvieron adentro.

Al salir para ir a trabajar, advirtió que la moto ya no estaba. En medio de la vereda había quedado una bicicleta tirada, aunque no se precisó si tenía relación con el robo.

La persona damnificada señaló que unas cámaras ubicadas a la vuelta de su casa captaron el momento en que alguien se llevaba la moto. También confirmó que hicieron la denuncia en la comisaría de La Ribera.

Hasta la noche del lunes, cuando dio a conocer lo ocurrido, aseguró que no habían recibido novedades sobre el vehículo.