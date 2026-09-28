Los que hicieron la UNSL: del rector desaparecido al hacedor de la democracia

En medio siglo, ser rector en San Luis no fue un cargo administrativo. Fue ser blanco de la represión, ser arquitecto de la universidad pública y ser trinchera frente al desfinanciamiento. Las historias de Mauricio Amílcar López y Alberto Puchmüller explican por qué esa figura todavía moviliza a sus alumnos.

Cada 28 de septiembre se celebra el Día del Rector. En San Luis no es una efeméride más. Es la historia de cómo una universidad del interior pasó de la desaparición de su primer rector a la construcción de una de las universidades más democráticas del país. Son dos nombres que, en distintos momentos, encarnaron la defensa de un mismo proyecto de universidad pública.

El rector mártir: Mauricio Amílcar López (1973-1976)

La UNSL nace en mayo de 1973. López, filósofo, teólogo y exsecretario para América Latina de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, es designado rector normalizador. Trae un proyecto de vanguardia: la universidad no como isla, sino como “alma y nervio de su comunidad”, con participación de todos los claustros, Planta Piloto de Medicamentos y Servicio Pedagógico. El 24 de marzo de 1976 todo se rompe. Por la Resolución Rectoral 260/76, del 13 de abril de 1976, es dado de baja junto a decenas de docentes.

El 1 de enero de 1977 es secuestrado brutalmente de la casa de su madre en Mendoza, donde había ido a pasar las fiestas. Tenía 57 años. Hoy es uno de los 30 mil desaparecidos. Su cuerpo nunca apareció. Su desaparición también puede leerse como el intento de borrar un modelo de universidad popular. Por eso, cada 24 de marzo, la UNSL pide memoria, verdad y justicia por él. Por eso llevan su nombre el auditorio principal del Centro Cultural, una cátedra libre de derechos humanos y el Premio Rector Mauricio López, que entrega la universidad cada 10 de diciembre. Y por eso la Municipalidad de San Luis inauguró en 2023 la plaza Rector Mauricio López, en el barrio Jardín.

El hacedor: Alberto Puchmüller (1986-2001)

Si López fue el sueño interrumpido, Alberto Puchmüller fue quien lo construyó ladrillo por ladrillo. Licenciado en Química, fue el primer rector elegido democráticamente por la Asamblea Universitaria después del retorno de la democracia. Gobernó la UNSL durante cinco períodos: 1986-1988, 1988-1990, 1990-1992, 1992-1995 y 1998-2001. Fue también decano de Química, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y convencional constituyente en 1994.

Murió el 5 de junio de 2007, camino a la universidad, donde desempeñaba un cargo ad honorem. Hoy un busto suyo preside la explanada del Rectorado. ¿Por qué los estudiantes de los 80 y los 90 todavía lo lloran?

“Puchmüller fue quien evangelizó la Reforma Universitaria en toda la UNSL, fue un reformista con todas las letras”. Fue caracterizado oficialmente como “el hacedor de los sueños del primer rector, Mauricio López”. Su obra es la universidad que se ve hoy: el edificio del Rectorado, la obra social DOSPU —que pasó de una oficina chica a convertirse en una obra social modelo—, el Comedor Universitario y el Microcine. En 1991 crea Radio Universidad, el diario “Presencia Universitaria” y el programa “Más allá del Claustro”, porque creía, como López, que la universidad debía salir a la comunidad.

Y, sobre todo, fue un rector horizontal. Como lo recuerda Raquel Weinstock, autora del libro “El Rector”: “Bajaba al buffet a tomar un café y cualquiera podía sentarse en la mesa y hablar con él. No quería ser un prócer”. En mayo de 1988 impulsó algo histórico: que los trabajadores nodocentes tuvieran voz y voto en el gobierno universitario. Algo que hasta entonces no existía.

Durante la dictadura había sido expulsado de la UNSL por su militancia. Fue miembro de la CONADEP San Luis para el Nunca Más. Para entenderlo: después de tanto horror, volver a ver a los chicos con cánticos y proclamas, escuchar las risas y el ruido de las zapatillas, y no el de las botas, fue hermoso. Era una primavera multiplicada.

La historia de los rectores en San Luis es la historia de la defensa de lo público frente a tres embates que describió el exrector Félix Nieto Quintas: la dictadura que desapareció a López, la década del 90, que produjo mucho daño con el desfinanciamiento neoliberal, y el presente, en el que se discute si la universidad debe ser un derecho al alcance de todos o un privilegio inalcanzable.

Por eso, en el Día del Rector, San Luis no celebra a administradores. Celebra a Mauricio López, secuestrado y desaparecido por la dictadura. A Alberto Puchmüller, que puso el cuerpo para reconstruir. Y a todos los que entendieron que ser rector en una universidad pública del interior es, antes que un cargo, un compromiso social.

Esa es la razón por la que todavía inciden tanto en su alumnado: porque enseñaron que la universidad no se hereda, se defiende.