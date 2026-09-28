¿Cómo es la atención en el día del empleado de comercio?

El día del empleado de comercio demostró contrastes muy claros en cuanto a la participación de los negocios en el feriado. Así como en el microcentro la mayoría de los locales decidieron no abrir, en los barrios y la periferia el panorama fue el contrario.

En gran parte, esa diferencia estuvo marcada por la condición laboral a la que están sometidos los empleados. Una primera visión permitió observar que aquellas empresas que mantienen a su personal en blanco con todas las reglas no tuvieron más opción que otorgarle el día a los trabajadores y sumarse al feriado.





Pero aquellos comercios más informales o que mantienen a sus trabajadores en modos alternativos como el monotributo o el pago por día, abrieron sus puertas con normalidad.





En consecuencia los shoppings y los grandes supermercados de la provincia no atendieron al público; en tanto que los mercaditos y los llamados comercios de cercanía viven una jornada normal.

Concesionarias, estaciones de servicios, kioscos bares y comercios del estilo hacen atención normal en tanto que tiendas, bazares y ferreterías están mayormente cerrados.