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Feriado

¿Cómo es la atención en el día del empleado de comercio?

El contraste es muy marcado: en el microcentro la actividad es escasa, pero los negocios de barrio abrieron con normalidad. Shoppings e hipermercados están cerrados. 

Por redacción
| Hace 1 hora

El día del empleado de comercio demostró contrastes muy claros en cuanto a la participación de los negocios en el feriado. Así como en el microcentro la mayoría de los locales decidieron no abrir, en los barrios y la periferia el panorama fue el contrario. 

 

 

 

En gran parte, esa diferencia estuvo marcada por la condición laboral a la que están sometidos los empleados. Una primera visión permitió observar que aquellas empresas que mantienen a su personal en blanco con todas las reglas no tuvieron más opción que otorgarle el día a los trabajadores y sumarse al feriado.

 


 

Pero aquellos comercios más informales o que mantienen a sus trabajadores en modos alternativos como el monotributo o el pago por día, abrieron sus puertas con normalidad. 

 


 

En consecuencia los shoppings y los grandes supermercados de la provincia no atendieron al público; en tanto que los mercaditos y los llamados comercios de cercanía viven una jornada normal.

 

 

 

Concesionarias, estaciones de servicios, kioscos bares y comercios del estilo hacen atención normal en tanto que tiendas, bazares y ferreterías están mayormente cerrados.

 

 

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