Siete rurales se quejan por la inseguridad y piden una fiscalía para delitos agropecuarios

Las siete entidades rurales de San Luis pusieron el foco en la respuesta judicial frente al abigeato y la faena clandestina: cuestionaron que los sospechosos recuperen la libertad después de procedimientos policiales y reclamaron la creación de una Fiscalía Rural Agropecuaria. En un comunicado conjunto firmado este 28 de septiembre en Villa Mercedes, advirtieron que entre los productores crece la sensación de impunidad.

El planteo tomó como referencia un reciente procedimiento en una zona rural de la provincia. Según la información que las entidades señalaron haber recibido, la Policía habría identificado a los presuntos autores, localizado elementos vinculados al hecho e individualizado el lugar donde se realizaba la faena. Los involucrados, indicaron, recuperaron posteriormente la libertad.

Ese desenlace motivó una pregunta dirigida a la Justicia: “Cuando la policía investiga, moviliza recursos, reúne elementos probatorios, identifica sospechosos y pone el resultado de su trabajo a disposición de la justicia, ¿quién deja perder todo dicho esfuerzo?”.

Las organizaciones aclararon que no pretenden sustituir la tarea de los fiscales y reconocieron que las medidas restrictivas de la libertad deben ajustarse a las garantías constitucionales y a la legislación penal. A la vez, exigieron respuestas concretas para quienes sufren el robo de sus animales.

“La comunidad rural percibe que no existe una respuesta acorde a la gravedad de los hechos, percibiéndose una pérdida de confianza en las instituciones y una comprensible sensación de impunidad”, sostuvieron.

La creación de una fiscalía especializada fue el pedido central del pronunciamiento. Las entidades expresaron su “profunda preocupación” por la reiteración de episodios de abigeato, faena clandestina y sustracción de animales en los establecimientos, y reclamaron un ámbito específico para abordar esos delitos.

El documento lleva las firmas de la Sociedad Rural Río Quinto, la Sociedad Rural del Valle del Conlara, de Concarán; la Sociedad Rural del Norte de San Luis, de Quines; la Sociedad Rural del Rosario, de La Toma; la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract; la Sociedad Rural de San Luis y la Sociedad Rural de Unión.

“Los productores rurales necesitamos que denunciar sirva. Los productores agropecuarios necesitamos tener nuestra propia Fiscalía Rural Agropecuaria”, concluyeron.