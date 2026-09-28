Paris renueva su apuesta por San Luis con la inauguración de sus nuevos concesionarios

Desde su llegada a San Luis a fines de 2014, Grupo Paris fue sumando marcas, clientes y proyectos. La inauguración de sus nuevos concesionarios oficiales Peugeot y Citroën representa otro paso en ese recorrido: una apuesta por afianzar su presencia en la provincia, con instalaciones diseñadas bajo los estándares internacionales de ambas marcas y una atención centrada en la experiencia de quienes buscan un vehículo.

Los nuevos salones están ubicados uno al lado del otro sobre avenida Santos Ortiz, kilómetro 783, frente a la YPF Bella Vista. Cuentan con espacios de exposición y venta, atención comercial, estacionamiento y unidades disponibles para test drive. La próxima etapa será integrar el servicio de posventa en el mismo predio.

“Es un momento sumamente esperado por todos nosotros. Es una obra con una inversión muy importante realizada en la provincia, con el foco fundamentalmente en brindar la mejor experiencia a nuestros clientes, todo enmarcado dentro de los estándares que hoy tienen Peugeot y Citroën a nivel mundial”, expresó Gastón Rossi, presidente de Grupo Paris.

Más de 500 personas acompañaron la apertura, entre empleados, clientes, amigos y representantes de Stellantis Argentina. Rossi encabezó el corte de cintas junto a su esposa Mariana y su hija Valentina. La celebración incluyó un recorrido audiovisual por la historia del grupo, el avance de la obra y las entregas de vehículos que marcaron su desarrollo en San Luis.

Para Rossi, la concreción del proyecto sintetiza un esfuerzo compartido. “Es un gran trabajo en equipo. Venimos entrenando hace años y esto es como ganar el campeonato, llegando a esta gran meta que nos posiciona para seguir creciendo y siendo líderes en la provincia”, sostuvo.

La historia de la empresa comenzó en un taller mecánico de San Rafael, Mendoza. En 1998, la familia obtuvo la concesión oficial de Peugeot y, a fines de 2014, llegó a San Luis y Villa Mercedes. Después incorporó Citroën en 2017, Honda Motos en 2018 y Chevrolet en 2020. Durante la inauguración, el gerente general, Pedro Sauter, confirmó también la reciente incorporación de DS.

Según los datos de la compañía, Grupo Paris cuenta con 220 empleados y más de 20.000 clientes realizaron operaciones con sus distintas unidades de negocio, que abarcan vehículos usados, cero kilómetro, planes de ahorro, ventas a empresas y motos.

La nueva inversión recibió el acompañamiento de Stellantis. Rubén Rodríguez, director de Ventas de Peugeot, Citroën y DS para Argentina, calificó al espacio como “un buque insignia, un salón ejemplar de las marcas que representamos”. También participaron Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina, y Juan Saed, de Stellantis Financial Services.

La noche tuvo música, catering y una presentación sorpresa del coro La Marea, de la Universidad de La Punta, que recibió el aplauso de los presentes. Entre los invitados estuvo también Miguel Baldoni, campeón argentino de rally.

Con los nuevos salones, Grupo Paris amplía su propuesta comercial en San Luis e invita a conocer las instalaciones, recorrer los modelos y realizar pruebas de manejo. “Queremos que nos vengan a visitar, nos vengan a conocer y vivir la experiencia Paris en todo sentido”, expresó Rossi.