Lucas Caymes: “Más del 70% del sueldo en San Luis se usa para pagar deudas”

El diputado provincial por el Justicialismo, Lucas Caymes, manifestó su profunda preocupación ante la crítica situación financiera que atraviesan los hogares de San Luis como consecuencia del deterioro del poder adquisitivo y la inflación. Según detalló, la provincia enfrenta una emergencia estructural donde el crédito ya no se utiliza para el progreso o la inversión, sino para cubrir la subsistencia diaria.

En diálogo con El Diario de la República, Caymes argumentó sobre la urgencia de abordar este flagelo en el ámbito legislativo: “Presentamos hace varias semanas un proyecto para ayudar a los puntanos con el endeudamiento. En San Luis, más del 70% del sueldo se está usando para pagar deudas que han tomado las familias. La principal cuestión que expresamos hoy en la Cámara es el origen de la deuda. Lo complicado es cuando el origen es netamente para consumo propio, para alimentos, para mantener la calidad de vida. No es para invertir o generar nuevas oportunidades. Hoy la gente va al supermercado y compra la mercadería en cuotas”.

Asimismo, el parlamentario contrapuso los ingresos locales frente a la canasta básica e instó al oficialismo a tratar las herramientas de alivio propuestas. “Cuando tomás deuda solo para mantener tu nivel de consumo básico, significa que el sueldo no alcanza. Estamos viendo niveles alarmantes de refinanciación de deudas, gente que no puede pagar la luz o el gas, y sobre todo el refinanciamiento de las tarjetas de crédito. Al día 15 de cada mes las familias puntanas se quedan sin plata, se les acaba el sueldo. Si empezamos a desglosar por qué la gente no llega, primero es porque tenemos los sueldos más bajos de la República, y segundo, porque la inflación sigue creciendo”, afirmó a este medio el titular del bloque del PJ.

El proyecto de ley busca brindar un marco integral de protección al consumidor sobreendeudado. Entre sus ejes centrales, contempla la creación de un Registro Provincial de Proveedores de Crédito No Bancarios para frenar los abusos de financieras informales, la puesta en marcha de centros de mediación para acordar quitas o esperas voluntarias, un esquema de facilidades y condonación de deudas tributarias locales, y la protección prioritaria para jefas de hogar y empleados públicos en situación de vulnerabilidad.

En sus fundamentos, la iniciativa subraya el contexto crítico de San Luis, donde el salario promedio de la administración pública se ubicó a principios de año entre los más bajos del país, impulsando a miles de familias a recurrir al crédito de consumo para sostener gastos de subsistencia. Para dar respuesta sin invadir las competencias del Congreso Nacional, la norma propone fijar un umbral de sobreendeudamiento cuando las deudas superen el 25% de los ingresos del hogar, facilitando instancias de mediación, el control del Ministerio de Hacienda sobre prestamistas no bancarios y la instrucción al agente financiero provincial para promover prácticas de crédito responsable entre los empleados estatales.