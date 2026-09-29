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Por segunda vez

Abdala será presidente de la Nación durante toda la semana

El puntano ejercerá la primera magistratura del país por los viajes del presidente Javier Milei y de la vice, Victoria Villarruel. Ejercerá en su despacho de Senadores.

Por redacción
| Hace 4 horas

Por la coincidencia de los viajes internacionales del presidente Javier Milei a París, Francia, y de la vicepresidenta Victoria Villarruel a Madrid, España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedará formalmente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional durante esta semana.

 

 

Se trata de la segunda oportunidad en la que el legislador por San Luis asume la responsabilidad institucional en la línea de sucesión presidencial de la gestión libertaria. 

 

 

Con este nuevo período de reemplazo temporal hasta el regreso de los mandatarios, Abdala sumará un total acumulado de siete días al frente de la Presidencia de la Nación. 

 

 

Es una cifra con particular significación política en la provincia: igualará la cantidad de días que gobernó Adolfo Rodríguez Saá durante la crisis de diciembre de 2001.

 

 

La situación se produce porque Villarruel viajará a España, donde participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará en Madrid los días 1 y 2 de octubre. La vicepresidenta encabezará una delegación integrada por senadores argentinos y participará de las distintas sesiones de trabajo previstas durante el encuentro.

 

 

En paralelo, Milei viajará a Francia, donde participará de la Argentina Week en París, una actividad que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y representantes de compañías francesas y europeas para abordar oportunidades comerciales y de inversión.

 

 

La gira del presidente contempla una agenda bilateral en Francia que incluirá un encuentro con el mandatario Emmanuel Macron.

 

 

Según se precisó, Abdala desarrollará sus funciones desde su despacho de la Cámara alta sin desplazarse de la Ciudad de Buenos Aires hasta la restitución del Mando Gubernamental, prevista para el fin de semana con el retorno de Milei.

 

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