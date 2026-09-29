Ninguneados por el Gobierno, siguen salvando vidas: la Neo hizo una cirugía compleja

Los profesionales, aún en su dolor, tiene un objetivo inquebrantable: salvar vidas. Piden, mínimamente, escucha activa y concreta. Foto: generada con IA.

El sistema sanitario provincial atraviesa un escenario de extrema complejidad marcado por la falta de recursos, la fuga de profesionales, la escasez de inversión y la ausencia de respuestas oficiales. En este contexto generalizado de declive, la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” se convirtió en el epicentro de un fuerte reclamo impulsado por profesionales que perciben sueldos bajos e injustos frente a la alta complejidad que demanda la Terapia Neonatal.

A ello se suman serios inconvenientes con aparatología y recursos indispensables para garantizar un servicio tan complejo. No hay inversiones en el nosocomio. Desde el Estado provincial mantienen una actitud de abandono frente al establecimiento sanitario.

Pese a que las demandas formales comenzaron en el mes de marzo mediante presentaciones y expedientes enviados al Ministerio de Salud, la respuesta oficial ha sido nula y ningún funcionario ha convocado al diálogo en estos seis meses. Sin embargo, los trabajadores aclararon que el reclamo se mantiene en un plano “estrictamente pacífico” para no perjudicar la atención de los recién nacidos.

La vocación ante todo, aún sin ser valorados

Ese compromiso inquebrantable quedó demostrado en las últimas horas en la Neo, donde se concretó una intervención histórica junto a un cardiocirujano pediátrico llegado de San Juan para corregir una cardiopatía congénita en un bebé muy prematuro.

Para lograrlo, todo el equipo —instrumentadores, enfermeros, anestesistas, radiólogos y farmacéuticos— debió trasladarse y montar un quirófano improvisado dentro de la propia sala de neonatología.

La Maternidad Teresita Baigorria alberga la NEO más compleja de la provincia, siendo el único centro público capaz de asistir a prematuros extremos desde los 500 gramos y recibiendo incluso pacientes derivados del sector privado.

A pesar de tener la sala llena y demostrar un orgullo profesional que desafía la indiferencia total del Estado, el personal advierte que la desidia gubernamental sigue poniendo en riesgo un eslabón fundamental de la salud pública puntana, donde valorar el esfuerzo implicaría, ante todo, dar respuestas concretas.