Elle y Él, dos ositos de peluche en Villa Mercedes

Hace un año, Luisa Palacio mostró el work in progress de una obra extraña, fuera de lo común, pero de tema convencional como el amor. “Los días de un sol imaginario o mi cuerpo tu paisaje” tendrá por fin su reestreno el sábado, en dos funciones especiales, aunque con poco de lo que adelantó en 2025.

“De aquella obra quedó muy poco, duraba 25 minutos y ahora dura una hora; además la incorporación de Yala potenció la teatralidad poética del trabajo”, dijo Luisa, referente del teatro queer en la provincia.

Yala es la actriz trans que acompaña a Palacio en el escenario.”Todo el mundo me decía que la Luisa estaba loca –recuerda Yala- y le mandé un mensaje para que trabajemos, aunque yo no tenía casi experiencia teatral”.

Las funciones serán el sábado 26 de septiembre a las 21 y a las 23 en Casa fractal, un espacio de Villa Mercedes que recibe a Luisa hace tiempo con sus inquietudes artísticas y que, acorde a la vida artística de Palacio, tiene una extrañeza para los asistentes. Quienes quieran llegar tendrán que pedir la dirección por privado al 2657500309. Las entradas cuestan 10 mil pesos.

Palacio, en la pieza, es Él, un arquetipo de la comunidad LGBTQ al que explora como un animal sensible e impulsivo “en una jungla conurbánica, que tambien podria ser la tercer rotonda de San Luis, por ejemplo”. Yala es Elle, un personaje con el que se identifica totalmente: “Desde el momento en que leí el texto me enamoré porque no hay muchos personajes donde las mujeres trans no seamos unas pobrecitas”.

El extenso título de la obra está compuesto por “dos miradas sobre el amor que se encuentran y tienen algo de romántico”, agregó Luisa. “Amar implica desafios como bancarse al otro o a la otra, o al otre, preguntarse si se estamos dispuestos a ceder, negociar, trascender las mañas y los espacios”.

La tercera pata de la obra es Emile Reinoso, asistente de dirección y encargada de la parte técnica. “Trabajo en la música, los efectos de sonido y las luces. Además ayudé a afinar detalles en la caracterización, la energía y el clima de las escenas”, comentó.

En esa labor, Reinoso comentó que los personajes de la obra “aman de una manera intensa. El contacto que tienen es de una tensión constante entre el acercarse e irse, para bien o para mal. Es como esa canción de Los auténticos Decadentes que dice “No me trates de comprender/ al ratito ya te empiezo a extrañar”.

La mirada renovadora de Luisa hace que su intención sea trabajar de manera constante con visiones nuevas, frescas, “sin vicios del oficio”. “Pero sobre todo –aseguró- necesito que se compromentan con el trabajo porque siento que tengo mucho por aprender de mis compañeros y compañeras”.