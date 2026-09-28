Alexis Logiudice, el primer puntano en clasificarse al PreCosquín 2027

Los objetivos coscoínos ya empezaron a correr en los folcloristas de la provincia y, como sucedió el año pasado, el que puso primera fue Alexis Logiudice, el notable malambista de la provincia que consiguió prematuramene su clasificación al PreCosquín, que se desarrollará en enero.

El bailarín, quien pese a su juventud tiene mucha experiencia en los escenarios de todo el país, compitió en la sede de Godoy Cruz, tal como lo hizo el año pasado. Y, tal como lo hizo el año pasado, logró la clasificación en la categoría Malambo individual.

De ese modo, Alexis es el primer artista de la provincia en conseguir el pase al PreCosquín que se hará del 4 al 18 de enero. Podría haber muchos más, ya que entre octubre y noviembre se realizarán tres competencias en todo el territorio provincial que le darán las chances a los puntanos de estar en el certamen que se hace en la plaza Próspero Molina. San Luis, La Toma y San Francisco del Monte de Oro son las subsedes que este año tendrá la provincia.

En Godoy Cruz, Alexis estuvo acompañado de Pablo Sosa y Jorge Luján en guitarra, Eduardo Rodriguez en bombo y Santiago Gerasimchuck en bandoneon. En la sede mendocina también hubo participación de Villa Mercedes, ya que el ballet La Ribera se presentó en la competencia.