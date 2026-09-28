Una obra de teatro sobre el héroe olvidado de Chile

Exactamente diez años –desde que dio el golpe de Estado en Chile el 4 de septiembre de 1811 hasta que fue fusilado en Mendoza, el 4 de septiembre de 1821- abarca “Carrera”, la comedia teatral que recuerda la vida, azarosa y apasionada, del general José Miguel Carrera, padre no reconocido de la independencia chilena.

La pieza será presentada por el grupo Tryo, que llegará de Chile nuevamente a San Luis después de 15 años y hará la función en día inusual como el miércoles 30 de septiembre en el horario inusual de las 11 de la mañana, en la sala Hugo del Carril. Aunque la presentación es abierta para todo público, el foco está puesto en los estudiantes: “ A nosotros nos encanta actual para los chicos de las escuelas; los jóvenes argentinos son muy respetuosos, son muy participativos”, dijo Francisco “Pancho” Sánchez, uno de los integrantes de la obra.

Además de ser una comedia histórica, con sus toques de tragedia, “Carrera” está conformada por otro elemento inusual, el teatro de juglares, realizado por actores que a la vez son cantantes y músicos y conforman un particular lenguaje teatral, acompañado de la música en vivo. Por caso, Sánchez interpreta a 14 personajes que van desde José de San Martín a Bernardo O´Higgins, a la esposa del militar y su hija; en tanto que su compañero Sebastián Vila se centra en el personaje de Carrera.

“Yo creo que Chile tiene tres padres de la patria que son José Miguel Carrera, que es el primero; luego José San Martín, y luego Bernardo O'Higgins, que fue el primer presidente, el director supremo”, aclaró “Pancho”, quien reconoció algunas controversias que genera José Miguel en la historia de su país.

“Carrera no se sometió al plan de San Martín y por eso queda un poco fuera de la historia, por decirlo de alguna manera. Es casi un enemigo de San Martín y de O'Higgins”, sostuvo el actor sobre quien fue director supremo de Chile, pero perdió la guerra, se exilió en Mendoza y nunca más volvió a su país.

Eso hizo que los chilenos estén divididos entre los “carrerinos” y los “ohgginistas”, una disputa que Sánchez prefiere omitir. “Yo soy de los dos, porque ambos tuvieron una participación destacada en la Independencia. Y soy sanmartiniano también, por supuesto”.

En los diez años que cuenta la obra, el protagonista fue preso, liberado, máxima autoridad de su país, derrocado, fue a Estados Unidos, consiguió armas, volvió al Río de la Plata, se enfrentó con San Martín, se fue a Montevideo, hizo un diario y peleó en las guerras civiles argentinas, entre otras cosas. Sánchez dijo que se pasó muchos años de investigación para contar la vida “como ser humano”, de un personaje “muy importante para la historia de Chile y Argentina”.

La visión que Sánchez obtuvo del pasado de su país y del resto del continente le permite tener una opinión sobre la situación actual de la política en la región. “Estamos viviendo un momento muy controversial, porque cambió todo muy de repente en todos los países”, dijo y calificó el cambio como “muy brusco” hacia una política muy conservadora”

La violencia expresada en las redes sociales –“desde donde se maneja la voluntad y la decisión política de las personas”- produjo, dijo “Pancho”, “un empobrecimiento muy fuerte de la opinión, de la participación pública en la política”.

Otro de los elementos que preocupa al actor de la realidad actual es el “predominio irreflexivo del individualismo”, aunque espera que más temprano que tarde la gente se despierte y reaccione. “Los seres humanos somos grupo, venimos de una familia y aprendemos en una comunidad, no somos individuos aislados”.