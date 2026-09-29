"El teatro es revolucionario en épocas de redes sociales"

Apasionante por donde se la explore, la vida de Frida Kahlo tiene en el teatro nacional una resignificación más de la mano, las palabras y el cuerpo de Laura Azcurra, la actriz que pasará el fin de semana en San Luis para mostrar en dos funciones “Frida ¡Viva la vida”, una obra que recorre vínculos, viajes, muerte y dolores de la reconocida artista mexicana.

La pieza se presentará el viernes 2 de octubre a partir de las 21 en la sala Clara Chatún del Centro Cultural de San Francisco del Monte de Oro y al día siguiente en el mismo horario en la Berta Vidal del Centro Cultural Puente Blanco, en la ciudad de San Luis. “Estoy muy entusiasmada porque hace mucho tiempo que no voy a la provincia”, dijo la actriz en diálogo con El Diario de la República.

Azcurra fue una asidua visitante de Merlo, de la que quedó encantada “por su naturaleza” y ahora tendrá la chance de conocer otra localidad del interior, una práctica muy usual en su camino actoral. Dijo la actriz que además de los paisajes, una de las cosas que más le gusta de los viajes por el país es conocer “las humanidades que los componen”.

En ese punto, Laura señaló que el carácter federalizante que tiene el teatro es una misión muy importante en ese momento del país. “Lo digo como porteña, formada en Buenos Aires, que nota que tiene la responsabilidad de compartir lo que aprendí en otros espacios, en otras provincias. El teatro es nuestro patrimonio y estoy profundamente orgullosa de eso”.

Para la actriz, el teatro es un arte “rotundamente humanizante” que busca el encuentro entre las personas y que se convierte “en un espacio tangible donde se comparten las emociones”. Azcurra aseguró que no solo el hecho artístico prevalece en las funciones, sino también la posibilidad de congeniar con alguien y “hasta encontrarte con quien no ves hace mucho tiempo”. “Eso es lo revolucionario en estas épocas de redes sociales”, concluyó.

En “Frida ¡Viva la vida”, la voz de Kahlo está, literalmente, representada por la actriz debido a que parte de los textos fueron extraídos del diario personal que la pintora escribió desde los 36 años hasta los 47, poco tiempo antes de su prematura muerte.

El humor negro, el sarcasmo, la inteligencia, las burlas y la forma de ser de la artista son llevadas al escenario por Laura, quien consideró que uno de los aspectos centrales en la forma de ser de Frida fue el hecho de honrar la vida.

Azcurra dijo que desde muy chica tiene recuerdos de la pintora debido a que era una niña cuando empezó a recibir información sobre la vida de la mexicana. Incluso, aseguró que en su casa paterna tenía un altar en su pieza con santos y deidades “y Frida siempre estuvo ahí”. “Cuando me llegó el texto de la obra fui y le pedí permiso para hacerla”.

Así como Kahlo tuvo su posicionamiento político, Laura define el suyo con concreción: “Tengo conciencia de clase”, sostuvo y agregó que no es partidaria de ningún movimiento y que no está afiliada a ninguna agrupación. “Las etiquetas que me asignan tiene que ver con el otro más que conmigo”.

De todos modos, aclaró que su sintonía es con lo popular y las necesidades de los trabajadores. “El pueblo argentino –concluyó- la está pasando mal y en países vecinos la situación es la misma, pero no es algo propagandero, de una bandera específica. No sé si el pueblo está representado por las personas a las que le dimos el voto”.