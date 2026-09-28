“Las y los jóvenes también queremos al Alberto”: convocan a un encuentro con Rodríguez Saá

Bajo la consigna “Las y los jóvenes también queremos al Alberto”, las juventudes militantes de Compromiso Federal convocaron a un encuentro con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá para el viernes 2 de octubre a las 18, en la ciudad de San Luis.



La reunión se realizará en la sede partidaria, ubicada en Pringles 1417, pasando Constitución. “Si querés cambiar tu historia y la de tus amigos, acercate, compartilo con otros. ¡Nos vemos ahí!”, señala la invitación, que comenzó a circular este fin de semana en redes sociales y grupos de WhatsApp, acompañada por la leyenda “El motor está en marcha”.



El encuentro forma parte de una serie de apariciones públicas de Rodríguez Saá ante la militancia, luego de sus charlas sobre Malvinas, el armado de un partido nacional con sede en San Luis y su convocatoria a “ser una fábrica de sueños y de esperanza”.



Desde la organización informaron que la convocatoria es abierta y está dirigida especialmente a jóvenes que militan o que quieren sumarse por primera vez a la participación política.