Un mes sin Maximiliano Cabrera: su familia reclama información y participar de la búsqueda

La familia de Maximiliano Ariel Cabrera volvió a reclamar respuestas en Fiscalía, a un mes de su desaparición en la zona del basural municipal de San Luis. Su pareja, Brenda, y su mamá, Susana Ibáñez, aseguraron que no fueron recibidas por la fiscal y denunciaron que no tienen información suficiente sobre los trabajos realizados para encontrar al joven de 26 años. Además, pidieron participar de los rastrillajes y conocer qué sectores fueron revisados y con qué resultados.



“Venimos a hablar con la fiscal a ver si tenía alguna novedad o algo. No nos quiso atender”, contó Brenda. Según explicó, les indicaron que la funcionaria mantiene contacto con la abogada de la familia, pero hasta ese momento ellas no habían recibido novedades por esa vía.



Uno de los principales cuestionamientos es la imposibilidad de acompañar las tareas dentro del Centro de Disposición Final. Brenda sostuvo que les habían impedido ingresar con el argumento de que el basural estaba cerrado por la búsqueda, pero que después observaron movimientos de personas y camiones.



“Queremos ser parte del rastrillaje del campo, de las máquinas que usan, porque nosotros realmente no sabemos si ellos lo hacen. Porque no nos dejan pasar, no nos muestran nada, no nos dicen nada”, expresó.



La mujer también describió demoras en la comunicación de los procedimientos. Según relató, les informaron un miércoles que los trabajos con maquinaria habían terminado el viernes anterior. “Ni siquiera fueron capaces de llamarnos aunque sea cinco minutos y avisar que por lo menos habían terminado de hacer ese trabajo”, cuestionó.



El 21 de septiembre, El Diario de la República había publicado información oficial sobre operativos con policías, bomberos, perros, drones y maquinaria, además de inspecciones en piletones de efluentes y terrenos cercanos. El reclamo actual de la familia apunta a conocer los resultados de esas intervenciones y las medidas que siguen pendientes.



Brenda afirmó que, en sus últimas visitas, no observó policías ni máquinas trabajando en el predio. También contó que les habían mencionado la posibilidad de utilizar un equipo para detectar cuerpos bajo tierra, aunque, según la información que recibieron, todavía faltaba una autorización. No precisó qué tecnología se emplearía ni quién debía aprobarla.



“Esas cosas nosotros las pedimos el 2 de septiembre, cuando pusimos la denuncia”, señaló. Para la familia, las medidas llegan tarde y prolongan una espera que se vuelve cada vez más dolorosa.



Maximiliano había ido al basural a recolectar aluminio y chatarra para vender. Brenda aseguró que su hermano estuvo allí con él, pero aclaró que desconoce qué ocurrió después y que no tiene certeza de que permanezca en ese lugar. Su pedido es que se revise exhaustivamente el predio y el campo cercano para avanzar también sobre otras posibilidades.



La mujer mencionó que recibieron avisos de personas que decían haberlo visto en distintos barrios, aunque no conoce resultados que hayan permitido establecer su paradero. Tampoco descarta que pueda encontrarse fuera de la ciudad.



Susana, por su parte, anunció que este martes volverá al basural para buscar pistas junto a sus familiares. “¿Tengo que ir y arrodillarme para pedirles que hagan algo?”, expresó en su reclamo.



Brenda mantiene la esperanza de volver a ver a su pareja. “Siempre tengo fe que él va a aparecer”, dijo. Mientras tanto, exige información y una búsqueda que la familia pueda acompañar: “Lo que queremos especialmente es que revisen el campo y que hagan bien las cosas en el basural”.