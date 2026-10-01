Arde la UCR: se cae la denuncia de firmas falsas y avalaron a la lista opositora

La interna de la Unión Cívica Radical de San Luis entró en su capítulo más bochornoso: se desmorona la denuncia por firmas falsas que usó la Junta Electoral para proscribir a la oposición, la Justicia restituyó a la Lista 10 y, en paralelo, la “133” se autoproclamó vencedora con un Comité Ejecutivo que legalmente no existe.

En ese panorama, las Actas 14 y 15 del 12 y 14 de septiembre empiezan a desvanecerse. La Junta Electoral, presidida por Alejandro Flores Dutrús, decidió no oficializar a la Lista 10 "Identidad Radical" comanda Daniel Borsotto y dejar solo en carrera a la Lista 133, alineada con el oficialismo de Claudio Poggi y Juan Álvarez Pinto.

El argumento fue que diez afiliados de Merlo, La Punta, Unión, Los Molles y El Trapiche habían denunciado que los incluyeron como candidatos sin consentimiento y que desconocían su firma. La Junta habló de "vicios invalidantes" y envió el caso a la Fiscalía Federal por posible falsificación de firma.

Identidad Radical respondió que tenía las declaraciones juradas firmadas con fotocopia de DNI de cada uno de los 350 candidatos en 14 departamentos, que las 10 denuncias tenían la misma redacción tipo y la misma letra, y que habían enviado cartas documento para que ratifiquen o rectifiquen. Además, denunció que presentaron 60 impugnaciones contra la Lista 133 por paridad, acumulación de cargos y DNI mal cargados, que nunca fueron contestadas, y que a la lista oficialista se le permitió completarse a las 2 de la mañana en la computadora del partido.

"No denuncié falsificación de firma"

Esa tesis comenzó a caerse esta semana, con una carta documento de Gloria Elizabet Funes, de Tilisarao, una de las afiliadas usadas por la Junta para bajar a la Lista 10.

En la misiva enviada a José Luis Ricardo el 25 de septiembre, Funes aclara textual: "No habiendo sido mi intención la interpretación de falsedad de firma o el hecho de haberme expresado mal en mi redacción me lleva a rectificarme de tal interpretación, solicitando únicamente (...) la renuncia al mencionado cargo y dejando sin efecto la interpretación de 'falsificación de firma'".

Traducción: renunció a la candidatura, pero nunca denunció que le falsificaron la firma. Es lo que Identidad Radical sostiene que ocurrirá con los otros 9 casos. Con ese elemento, el Juzgado Federal con competencia electoral de San Luis, a cargo del juez Juan Esteban Maqueda, en el expediente CNE 11600/2026, hizo lugar a la apelación de Identidad Radical, revocó parcialmente el Acta 15 y habilitó a la Lista 10 a competir en las elecciones del 25 de octubre. El fallo consideró desproporcionado bajar una lista provincial completa por 10 renuncias.

El presidente de un comité fantasma

Pero el capítulo más grave desde el punto de vista institucional vino después. Según la Carta Orgánica que conocen todos los radicales, al presidente del Comité Provincia no lo elige el afiliado en forma directa. Lo elige el Comité Ejecutivo por elección indirecta.

Para eso hay un procedimiento ineludible: debe finalizar el proceso electoral, debe finalizar el mandato del Comité Ejecutivo actual que está en funciones, debe constituirse el nuevo Comité Ejecutivo que surja de la elección y ese nuevo Comité debe convocarse formalmente, con citación, quórum y acta. Recién ahí elige a su presidente.

Nada de eso ocurrió. La elección no terminó, está judicializada y es el 25 de octubre. El Comité actual sigue en funciones. El nuevo Comité no está constituido ni fue convocado formalmente. Pese a ello, dirigentes de la Lista 133 se autoproclamaron presidente del partido.

"¿Cómo pueden elegir un Presidente (José Picco) un Comité Ejecutivo que formalmente todavía no existe ni puede reunirse, producto de una elección que todavía no ha terminado y pasando por encima de un Comité Ejecutivo que está en funciones? Esto habla del desprecio a las normas, a la ética política y al culto a la institucionalidad que expresan los autoproclamados", advirtió Daniel Borsotto, miembro de Identidad Radical.

En el partido que se reivindica como reserva moral de la República, la conducción terminó asumiendo con los mismos métodos que dice combatir.