Alerta docente: el salario perdió más de la mitad de su valor en la provincia

El gremio docente UTEP difundió un detallado informe técnico que analiza la evolución salarial del sector en San Luis entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, revelando un escenario crítico de pérdida del poder adquisitivo. Bajo la premisa de que «la solución es recomponer el salario y no endeudarnos más», el documento pone el foco en los mecanismos de ajuste fiscal implementados por la administración provincial.

Según el relevamiento —que toma como unidad de medida testigo al cargo de maestro de grado—, se registró una caída real del -55,75% en el haber neto respecto a diciembre de 2023, lo que representa una brecha monetaria negativa superior a los $205.900. El informe advierte que este impacto es proporcionalmente mayor para aquellos educadores que superan las 15 horas cátedra o el cargo testigo.

El informe técnico. Foto: UTEP.

La trampa de la nominalidad y el blanqueo

Uno de los ejes centrales del análisis técnico cuestiona el uso de componentes salariales congelados nominalmente —como la Suma Fija No Remunerativa y el Incentivo Docente Provincial—, los cuales acumulan brechas inflacionarias superiores al 110% y 129% respectivamente, desnaturalizando su propósito original de refuerzo.

El informe técnico. Foto: UTEP.

Asimismo, el gremio cuestiona la operatoria del proceso de "blanqueo" escalonado ejecutado entre junio de 2024 y septiembre de 2026. Al omitir el mecanismo de grossing up (acrecentamiento), los descuentos obligatorios por jubilación y obra social recaen directamente sobre el neto anterior, operando como un «impuesto de bolsillo» del 19% que reduce los ingresos del trabajador.

El informe técnico. Foto: UTEP.

A esto se suma la desactualización en las asignaciones familiares, que sufrieron una pérdida real del 14,58% en el semestre febrero-agosto de 2026, erosionando aún más la seguridad social de las familias docentes.

Parte final del informe técnico. Foto: UTEP.

Advertencia final

El informe concluye que el salario docente se encuentra en un estado de «insostenibilidad técnica». Desde la UTEP advierten que, de no revertirse la ausencia de acrecentamiento y de indexación frente a la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la calidad del sistema educativo local se verá seriamente comprometida ante la imposibilidad de garantizar un sustento digno.