San Luis: un legislador alertó por la tasa de suicidios y cuestionó el gasto en publicidad

Durante el último encuentro legislativo, el senador provincial por el justicialismo Hugo Omar Olguín puso el foco en dos de las problemáticas más acuciantes que atraviesa la provincia: la crítica situación de la salud mental y las prioridades económicas fijadas por el Ejecutivo en el Presupuesto 2027.

En materia sanitaria, el legislador advirtió sobre un escenario alarmante que exige respuestas inmediatas del Estado. "San Luis registra una de las tasas de suicidio más altas del país", señaló Olguín, al tiempo que detalló los ejes del proyecto presentado en la Cámara alta: "Reclamamos prevención, profesionales, dispositivos comunitarios, información, presupuesto y acompañamiento para quienes atraviesan una crisis y sus familias".

Aunque la iniciativa fue girada a comisión para continuar su tratamiento, el senador fue categórico al sostener que "detrás de cada número hay una persona, una familia y una historia", y sentenció: "Seguir postergando una respuesta ya no puede ser una opción".

Por otro lado, el bloque justicialista votó en contra del Presupuesto 2027 al cuestionar fuertemente la asignación de recursos. Mientras el presupuesto general aumentó un 37%, Olguín denunció que los fondos destinados a publicidad y comunicación crecieron casi un 126%, alcanzando los 19.500 millones de pesos.

Al respecto, el senador comparó estas cifras con áreas críticas y afirmó que este monto representa "más del doble de lo destinado al mantenimiento de rutas pavimentadas, casi tres veces lo previsto para ampliaciones y refacciones de CAPS y hospitales del interior, y más que el Banco de Drogas Oncológicas, el Banco de Prótesis y la Secretaría de Discapacidad juntos". Todo esto ocurre, remarcó, en un contexto donde más de uno de cada tres habitantes del Gran San Luis se encuentra bajo la línea de pobreza.

Finalmente, en un año electoral, Olguín ratificó la postura de su espacio político frente al uso de los fondos estatales: "Los recursos públicos deben informar a los ciudadanos, no financiar la promoción de candidaturas".

Y concluyó con un fuerte mensaje político hacia el oficialismo: "El oficialismo tuvo los votos para aprobar el presupuesto, pero los votos alcanzan para aprobar; no reemplazan las explicaciones".