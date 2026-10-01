Estatales denuncian doble descuento y transferencias “fantasmas”

La jornada de cobro de los empleados públicos provinciales, que se concretó el miércoles 30 de septiembre, se transformó, de acuerdo a los mensajes que llegan a las redes y medios, “en una pesadilla administrativa”. Decenas de trabajadores denunciaron que al intentar mover su sueldo desde su cuenta del Banco Nación hacia Mercado Pago, el dinero fue descontado una y hasta dos veces de su cuenta sueldo, sin que el importe haya llegado nunca a destino. Coinciden en señalar que la plata no está en el BNA ni en Mercado Pago, desapareció del sistema.

No es un caso aislado. Trabajadores de la administración pública de San Luis ya habían denunciado el bloqueo de sus cuentas sueldo en el Banco Nación y el historial de la aplicación muestra fallas recurrentes. En otras oportunidades, usuarios reportaron problemas técnicos que afectan tanto a BNA+ como a Mercado Pago, e incluso el propio Banco Nación tuvo que suspender de forma temporal las transferencias desde la billetera hacia cuentas fintech por un error en el sistema.



Según el relato de los damnificados, el empleado cobra su sueldo en su cuenta del BNA, programa una transferencia desde BNA+ a su CVU de Mercado Pago para poder pagar alquiler, servicios o compras, la app figura como operación en proceso y debita el monto, a los minutos vuelve a debitar el mismo monto y en Mercado Pago el saldo aparece en cero.



“Hice una transferencia programada de ciento ochenta mil pesos para el alquiler. Me descontó dos veces, trescientos sesenta mil, y en Mercado Pago no hay nada. Hoy tengo que explicarle al dueño que no tengo cómo pagarle”, contó una docente de la ciudad de San Luis.

Otro empleado del Ministerio de Salud relató que son noventa y cinco mil pesos que le sacaron y no puede recuperar y que la app de BNA anda pésimo desde ayer.

Para un trabajador que cobra a fin de mes no se trata de un error informático. Es la plata del alquiler, de la cuota del colegio, de la tarjeta, del supermercado. La situación se agrava porque muchos estatales siguen cobrando en el Banco Nación, a pesar de que desde abril de dos mil veinticinco el Gobierno nacional oficializó que los trabajadores estatales pueden elegir libremente dónde cobrar su sueldo y no están obligados a hacerlo en el BNA. En San Luis esa migración todavía no es masiva y la mayoría sigue cautiva.

Los empleados piden reintegro inmediato de los montos debitados por duplicado y no acreditados, un canal de reclamo humano porque la app BNA+ no da respuestas y el cero ochocientos no atiende, y una explicación oficial del Banco Nación y de Mercado Pago sobre la trazabilidad de las operaciones. Hasta el cierre de esta edición, a las dieciséis cuarenta de este primero de octubre, no hubo comunicado oficial de ninguna de las dos entidades.

Para quienes sufrieron el descuento se recomienda hacer captura de pantalla de ambos débitos en BNA+ y del no ingreso en Mercado Pago, guardar el comprobante de la operación con número de transacción, fecha y hora, reclamar primero en BNA en sucursal con turno previo y en Mercado Pago desde el sector de ayuda en la sección Mi dinero en transferencias y denunciar en Defensa del Consumidor de San Luis y en el Banco Central en Usuarios Financieros. El plazo de reintegro por débito duplicado no puede exceder las cuarenta y ocho a setenta y dos horas hábiles y la entidad debe devolver el dinero y los intereses correspondientes.