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Renca

Sin clases de Matemática desde abril: exigen una solución urgente

Alumnos del nivel secundario llevan meses sin la materia por un conflicto de horas cátedra. Elevaron un petitorio al gobernador.  

Por redacción
| Hace 4 horas
La localidad atraviesa un escándalo educativo.

La comunidad educativa de Renca atraviesa momentos de profunda preocupación y angustia debido a que los alumnos del nivel secundario de la Escuela N° 73 “Los Tres Granaderos” se encuentran sin clases de Matemática desde el mes de abril.  

 

 

La problemática salió a la luz a través de un reclamo público divulgado por la tutora Dalila Piris y respaldado por numerosas firmas de padres, madres y vecinos en una carta abierta dirigida al gobernador, Claudio Poggi.

 

 

Según explicaron los tutores, la situación se originó tras la salida de la docente suplente Nadia Guardia —quien cubría la materia desde hace una década— a raíz del regreso de la titular, Paola Sánchez.  

 

 

Parte del reclamo, firmado por tutores y vecinos. Foto: redes sociales. 

 

 

De acuerdo con el reclamo, la docente titular reviste en el cargo pero cumple funciones en otra institución de Tilisarao, lo que mantiene bloqueada la cobertura de las horas y deja a los estudiantes del secundario completo de Renca y Santa Martina sin la materia.

 

 

"Nuestros hijos no tienen la culpa de esta situación y no pueden ser quienes paguen las consecuencias", manifestaron los padres en el petitorio oficial.  

 

 

 

La falta de continuidad pedagógica afecta de manera directa las trayectorias escolares, acumulando contenidos perdidos que los estudiantes difícilmente puedan recuperar sin una intervención estatal. Por este motivo, exigen de manera urgente la designación inmediata de un docente que garantice la continuidad de las clases y un plan de recuperación académica.  

 

 

"Pedimos una solución inmediata, concreta y definitiva. Nuestros hijos no pueden seguir esperando", concluye el pedido de las familias, que advierten que agotaron las instancias de reclamo a nivel directivo sin obtener respuestas favorables.

 

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