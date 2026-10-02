Un video: la prueba de los vejámenes y hostigamiento que sufre Anabela Lucero
El Ministerio de Seguridad difundió un video de una reunión de Anabela Lucero con sus abogados con la intención de perjudicarla. Sin embargo, terminó por confirmar el hostigamiento al que la someten y la vulneración del derecho a defensa.
La ministra de Seguridad Nancy Sosa y la directora del Servicio Penitenciario, Karina Mantelli a los vejámenes a los que someten a Anabela Lucero, ahora le sumaron un nuevo hecho de gravedad: la vulneración del derecho a defensa.
A la filmación de cada uno de sus movimientos porque está con “código rojo” y al encierro en un calabozo como si se tratara de una presa de extrema peligrosidad, le sumaron un nuevo elemento del clima de presiones y persecuciones que sufre.
Este jueves, después que trascendieran los vejámenes que sufre Lucero, pasó algo que cayó muy mal en el ambiente de los abogados. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario divulgaron en los medios de prensa que responden al gobierno provincial, imágenes de esa reunión privada y reservada, con la intención de instalar que Lucero y sus abogados defensores Adriel Cabello y Esteban Bustos violaron las normas y protocolos de seguridad.
El video corresponde a una reunión llevada a cabo el 16 de setiembre para definir aspectos de su estrategia defensiva y conocer los últimos movimientos de la causa Molino Fénix.
Para los abogados está permitido acceder con celulares, tablets, computadoras portátiles, anotadores y otros elementos del trabajo propio que hacen, tal como lo reconocieron autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores. Sin embargo, el uso del celular en un momento de la reunión fue aprovechado con muy mala intención para instalar que Lucero y sus abogados vulneraron las reglas de seguridad.
Además, la operación gestada por Nancy Sosa y Karina Mantelli incluyó una denuncia contra los defensores de Lucero en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.
Lo que hicieron Sosa y Mantelli al parecer no tendrá el efecto que desearon. Fue como un boomerang ya que se configuró en una mentira y en una burda operación de prensa. “Lo que ha ocurrido es una violación súper grave. Se ha vulnerado el derecho a defensa y a la confidencialidad del encuentro. Además, el uso del celular no está prohibido”, advirtió uno los defensores de Lucero.
Dijo que no hubo ninguna actividad o movimiento ilícito, ya que “los guardias estaban a tres metros”.
Otro dato importante, es que el encuentro filmado y divulgado fue el día previo a la agresión y lesión que sufrió Anabela Lucero.
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