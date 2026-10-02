Un video: la prueba de los vejámenes y hostigamiento que sufre Anabela Lucero

La ministra de Seguridad Nancy Sosa y la directora del Servicio Penitenciario, Karina Mantelli a los vejámenes a los que someten a Anabela Lucero, ahora le sumaron un nuevo hecho de gravedad: la vulneración del derecho a defensa.

A la filmación de cada uno de sus movimientos porque está con “código rojo” y al encierro en un calabozo como si se tratara de una presa de extrema peligrosidad, le sumaron un nuevo elemento del clima de presiones y persecuciones que sufre.

Este jueves, después que trascendieran los vejámenes que sufre Lucero, pasó algo que cayó muy mal en el ambiente de los abogados. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario divulgaron en los medios de prensa que responden al gobierno provincial, imágenes de esa reunión privada y reservada, con la intención de instalar que Lucero y sus abogados defensores Adriel Cabello y Esteban Bustos violaron las normas y protocolos de seguridad.

El video corresponde a una reunión llevada a cabo el 16 de setiembre para definir aspectos de su estrategia defensiva y conocer los últimos movimientos de la causa Molino Fénix.

Para los abogados está permitido acceder con celulares, tablets, computadoras portátiles, anotadores y otros elementos del trabajo propio que hacen, tal como lo reconocieron autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores. Sin embargo, el uso del celular en un momento de la reunión fue aprovechado con muy mala intención para instalar que Lucero y sus abogados vulneraron las reglas de seguridad.

Además, la operación gestada por Nancy Sosa y Karina Mantelli incluyó una denuncia contra los defensores de Lucero en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.

Lo que hicieron Sosa y Mantelli al parecer no tendrá el efecto que desearon. Fue como un boomerang ya que se configuró en una mentira y en una burda operación de prensa. “Lo que ha ocurrido es una violación súper grave. Se ha vulnerado el derecho a defensa y a la confidencialidad del encuentro. Además, el uso del celular no está prohibido”, advirtió uno los defensores de Lucero.

Dijo que no hubo ninguna actividad o movimiento ilícito, ya que “los guardias estaban a tres metros”.

Otro dato importante, es que el encuentro filmado y divulgado fue el día previo a la agresión y lesión que sufrió Anabela Lucero.