Susto en la noche por el incendio en una papelería

Un cortocicuito en las instalaciones eléctricas habría causado el incendio de una papelería del barrio Cerro de la Cruz, que obligó a los bomberos a trabajar durante gran parte de la noche.

El siniestro se produjo poco antes de la medianoche en el local comercial de la manzana 239, a la altura de la tercera rotonda de la Avenida 25 de Mayo, frente al CAP de la Municipalidad.

Aunque no hubo que lamentar heridos de gravedad, el susto fue grande porque el fuego no tardó en propagarse por el sector dedicado al comercio, que está en la propia vivienda.