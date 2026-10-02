Estatales con cáncer y diabetes pierden sueldo y obra social

El Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP) denunció una situación límite en la administración pública: trabajadores que atraviesan tratamientos por cáncer, diabetes e hipertensión severa quedan sin sueldo y sin cobertura de DOSEP luego de cumplir seis meses de licencia con goce de haberes.

La secretaria general del gremio, Mónica Sánchez Moreno, afirmó a El Diario que en las últimas semanas recibió múltiples reclamos en la sede de San Luis capital. "Hay compañeros que están eligiendo entre comprar la medicación oncológica y pagar la obra social", graficó la dirigente.

Qué dice el régimen actual

El Régimen de Licencias para la Administración Pública de la Provincia (Ley Nº XV-0402-2004, modificada por Ley XV-0682-2009) establece en su artículo 7º y siguientes el sistema de licencias por razones de salud inculpable.

De acuerdo al texto vigente, el personal con afecciones de largo tratamiento goza de plazos con goce proporcionales a la antigüedad, pero vencidos esos términos -que en la práctica operativa se notifican a los seis meses- la relación pasa a reserva de puesto sin percepción de haberes y con la obligación del agente de hacerse cargo de los aportes para mantener la obra social, según el art. 21 de la Ley de DOSEP.

En la práctica, detallan desde SIEP, la Unidad de Reconocimientos Médicos y la Junta Médica provincial otorgan prórrogas con goce hasta los seis meses y luego dictaminan licencia sin goce. El agente queda en un limbo: sigue siendo empleado provincial, pero sin salario y con DOSEP condicionada al pago voluntario del aporte personal y patronal.

Los casos que expone el gremio. SIEP no dio nombres por confidencialidad, pero describió tres tipos de reclamos recibidos en su sede de San Luis capital, todos documentados con certificados de Reconocimientos Médicos y Junta Médica.

Una empleada de 44 años, administrativa del Ministerio de Salud, con cáncer de mama en tratamiento de quimioterapia, superó los 180 días de licencia con goce en agosto y desde septiembre está sin sueldo y debe pagar de su bolsillo para sostener DOSEP para ella y su hija.

Un empleado de 58 años, del Ministerio de Educación, diabético insulinodependiente con complicaciones renales e hipertensión, tras seis meses de licencia pasó a sin goce y su cobertura para hemodiálisis quedó atada al pago de aportes. Y una trabajadora de 39 años con crisis hipertensivas severas y licencia psiquiátrica asociada, al caer en sin goce perdió el presentismo y la obra social no le cubrió estudios cardiológicos hasta que regularizó deuda.

El pedido de SIEP

Lo que solicita el Sindicato de Empleados Provinciales es una reforma del Régimen de Licencias para que se distinga claramente lo que es una enfermedad común de lo que es una enfermedad grave, crónica o catastrófica.

Piden que para esos casos de cáncer, diabetes con complicaciones o hipertensión severa el goce de haberes se extienda hasta doce meses, tal como ya está contemplado para algunas áreas de salud en el artículo 29 de la propia ley.

Además solicitan que se garantice la continuidad de la cobertura de DOSEP sin cargo para el agente durante toda la licencia por enfermedad inculpable grave, tomando como antecedente el espíritu del proyecto de Ley Juanita Torre que amplía licencias para cuidados intensivos.

Para eso proponen que se cree un fondo compensador o que se aplique el artículo 21 de la Ley de DOSEP pero con el aporte patronal a cargo del Estado empleador y no del trabajador enfermo que está sin sueldo.

Y que no se computen como licencia sin goce de haberes aquellos periodos en los que el agente se encuentra bajo tratamiento oncológico, dialítico o con internación debidamente documentada por Junta Médica.

La denuncia de SIEP se da en un momento de caída del empleo registrado en San Luis: según SRT, la provincia perdió 415 empleadores y 8.716 trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con fuerte impacto en administración pública con 3.887 puestos menos. En ese escenario, la pérdida de ingresos por enfermedad se vuelve aún más crítica.