Al borde del cierre: abrazo simbólico por la Escuela Darwin en La Punta

La institución atraviesa una profunda crisis y el Estado no da respuestas.

La Escuela Generativa Darwin atraviesa su momento más crítico. La comunidad de docentes, familias y alumnos convoca a un abrazo simbólico bajo la consigna "Porque la educación pública, inclusiva y de calidad no se negocia". Se juntarán el miércoles al mediodía.

El reclamo no es nuevo. El 15 de septiembre la Asociación Educativa La Punta difundió una carta abierta al gobernador Claudio Poggi y al ministro de Educación, Guillermo Araujo, advirtiendo que la continuidad de la institución estaba comprometida.

Según denunció su coordinadora, Miriam Mocdece, la escuela recibe un aporte estatal mensual de $3.829.799,98 para sostener los tres niveles, pagar a cuatro trabajadores bajo monotributo, afrontar servicios, impuestos y mantener el edificio. El plantel, que supo tener 34 personas, hoy es de apenas ocho.

La convocatoria de los tutores.

La comunidad sostiene que bajo el esquema generativo percibe cerca de $20.000 por alumno, mientras que una escuela autogestionada recibiría alrededor de $200.000. Hace casi dos años gestionan el cambio de modalidad y aseguran haber cumplido con todos los requisitos técnicos, contables y jurídicos, pero el expediente nunca prosperó.

El ministro Araujo denegó oficialmente el traspaso, exigiendo una matrícula de entre 300 y 350 alumnos, una cifra que la comunidad considera imposible para una escuela generativa basada en agrupamientos reducidos.

A la crisis presupuestaria se suma la edilicia: falta de agua suficiente por falta de cisternas, filtraciones cuando llueve, presencia de hongos y una deuda de gas que podría derivar en el corte del suministro. El edificio principal depende de la presión de la red y desde las 10 de la mañana se corta el agua en los baños.

La historia de la Darwin tiene casi 20 años. Funcionó 16 años como privada, en 2020 se declaró en quiebra y, mediante un convenio con el Estado, adoptó la modalidad generativa. La Asociación cedió el inmueble en usufructo y el Estado asumió aportes y refacciones.

"En el llamado 'Año de la Educación', educar no puede ser solamente una consigna; también significa escuchar, cumplir los acuerdos y cuidar a las instituciones que todos los días abren sus puertas", expresa la carta abierta que hoy se vuelve abrazo.