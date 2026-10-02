La torpeza del Gobierno, como nunca se vio, en el caso Anabela Lucero

A cada paso que da sobre la persecución que sufre Anabela Lucero, el Gobierno Provincial y el Ministerio de Seguridad demuestran una torpeza inaudita. Ahora se descubrió que la filmación que se difundió en la que se la ve con sus abogados en la Penitenciaría fue registrada por un teléfono celular sobre la pantalla de la computadora que emite las imágenes de la cámara de seguridad.

Eso quiere decir que hubo al menos dos personas del Servicio Penitenciario Provincial involucradas en una maniobra tendiente a perjudicar a la detenida en su ejercicio de la defensa y a los abogados en su labor profesional. Es muy poco probable que los movimientos de los empleados no hayan estado amparados por las autoridades carcelarias y del ministerio.

Sometida a la extrañeza del Código rojo –que nadie se anima a explicar con claridad- Lucero es monitoreada todo el tiempo, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con lo que se vulnera su derecho a la intimidad, según dijeron los abogados en una conferencia de prensa realizada el viernes a la mañana en el Colegio de Abogados.

Como si fuera poco, cualquiera que sigue el caso puede deducir que la divulgación del video en el que se ve a Lucero con sus abogados, Adriel Cabello y Esteban Bustos, es una respuesta burda y desmedida de parte del Gobierno a la denuncia que la acusada hizo sobre los vejámenes que sufre en su encierro.

Lucero fue castigada con cinco días de encierro en un calabozo por tocar un mouse de computadora durante una audiencia virtual que se hizo con el juzgado que lleva adelante la investigación.