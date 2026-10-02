Alberto con los jóvenes: “Solos no se recupera nada; juntos es nosotros”

Carteles, pancartas, cornetas. Alegrías, esperanzas, sueños. Frescura, compromiso. Ese fue el escenario que trazó este viernes el encuentro que mantuvo Alberto Rodríguez Saá con los jóvenes. Compromiso Federal fue el punto de convocatoria; estuvo colmado. Un San Luis con progreso, que enfrente las urgencias del presente con mirada hacia los desafíos del mañana, el núcleo de abordaje.

El exgobernador y presidente del PJ puntano tomó asiento con la mirada en quienes depositan en él sus sueños. A su lado, una silla mostraba una bandera elemental: “Las Malvinas son argentinas”. Eugenia Catalfamo, vicepresidenta del PJ, ofició de moderadora de la tarde.

La convocatoria empezó con inquietudes y deseos. Jóvenes de distintos puntos de la provincia como Villa Mercedes, La Toma, Quines, entre otras localidades, pusieron sobre la mesa sus miradas. Trabajo, justicia social, salud gratuita y de calidad, educación, obras públicas, puntanidad, fueron los tópicos que plantearon.

Las muestras de afecto no faltaron, tampoco el reconocimiento a un camino de tanto esfuerzo por lograr una provincia pujante, con un ADN inigualable que, hoy por hoy, los políticos de turno quieren borrar.

La sede de Compromiso Federal, colmada.

“Tenemos un presente que no queremos. San Luis ya no es otro país. Sos nuestra esperanza”, fue el eco pronunciado por los jóvenes.

Solidaridad ante el individualismo, justicia social frente a las apetencias del poder

“El agradecido soy yo. Me llena de orgullo esta reunión”, empezó diciendo Rodríguez Saá con una notable emoción. Asimismo, con una pasión concreta empezó a trazar una intervención que fue aplaudida, pero fundamentalmente escuchada activamente.

Primero inició contando que el poder político nacional nunca quiso que la luz de San Luis se viera por las demás provincias, porque en el suelo puntano sucedían cosas impensadas para otros: justicia social.

Recordó cuando desde cero empezaron a soñar con una salud pública de calidad. Iniciado el gobierno y ante la insistencia de los intendentes, el Gobierno de entonces que hizo grande a San Luis empezó entregando botiquines, como muestra y garantía del mañana que se venía. Y ese gesto fue enormemente agradecido. Luego, la salud fue expandiéndose siempre con la mirada en la gente. Lo mismo la educación, el trabajo, el deporte, el medioambiente, la cultura, entre tantas otras esferas.

Recordó también los aportes del peronismo con la educación, con la inclusión, con la lucha contra las injusticias. Recordó con mucha emoción el 17 de Octubre, el rol de Eva Perón y desde ahí fue a un concepto indispensable para comprender el camino: la solidaridad.

“En San Luis no se habla de esto, pero ya se volverá a hablar, es algo que tiene una gran fuerza ideológica para la puntanidad: la solidaridad, el amor al prójimo, porque se perdió la solidaridad”, expresó.

“Tenemos que volver, pero solos no se recupera nada. Juntos sí, y juntos es nosotros. Para que haya trabajo hay que ser solidario, para que haya educación hay que ser solidario, para que haya salud hay que ser solidario (…) el 17 de Octubre hubo un nosotros”, manifestó.

“¿Es tan difícil que los que gobiernan entiendan que gobernar es dar trabajo?”, añadió.

Así, fue haciendo mención a distintas anécdotas que evidencian que los gobiernos que hicieron grande a San Luis no le preguntaron la ideología política a nadie; se trabajó por San Luis, en un nosotros. Lo mismo hay que hacer ahora, instó, pero no solo con una mirada de acción al presente, sino con una mirada a los enormes desafíos del futuro, anclados en la esencia de la puntanidad, que es el ADN que une a todos.

“Vamos a volver a restablecer la justicia social en San Luis, vamos a reconstruir la provincia en 6 meses, juntos, nosotros, y luego enfrentaremos los desafíos del futuro”, concluyó.