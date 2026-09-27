“Milei, pasó un mes, ¿qué hiciste por Malvinas? Nada, te olvidaste de Malvinas”

Alberto Rodríguez Saá aseguró que Malvinas es un tema de unión nacional que merece un abordaje serio, comprometido.

El encuentro de Alberto Rodríguez Saá en la sede de Compromiso Federal dejó incontables ejes de análisis que trazan una mirada al mañana con un objetivo claro: “Cumplir los sueños”. En ese abordaje, donde se destacó la necesidad de generar esperanza, el exgobernador no dejó de hablar de cuestiones coyunturales del país y el mundo.

Malvinas, una causa

“La última vez que estuvimos hablé de Malvinas. Nosotros tenemos que malvinizar. Es bueno malvinizar. Aceptemos Malvinas. Tenés razón, Milei. Pero metele. Ahora tenemos que preguntar: Milei, pasó un mes, ¿qué hiciste? Nada. Se olvidó de Malvinas”, aseveró.

El titular del PJ puntano graficó que el presidente de la Nación hizo una encuesta y ahí se dio cuenta de que “los chicos son malvineros, que la sociedad argentina es malvinera”. Incluso, destacó que es “casi la única piolita que tenemos de unidad nacional”. En ese sentido fue contundente: “Las Malvinas son argentinas, en eso estamos todos contentos. Pero bueno, hay que hacer”.

Malvinizar la deuda externa

Rodríguez Saá contó que se le ha requerido a los legisladores del espacio que presenten proyectos para que el ministro de Relaciones Exteriores explique periódicamente, cada 15 días, en qué avanzó todo lo prometido en este eje temático.

“Salvo en la exageración de chuparle las medias al señor Trump. Después, cuando arregle con los ingleses, nos va a pegar una patada en el culo. ¿Qué estás haciendo, Milei? ¿Qué hiciste por Malvinas? Malvinicemos la Argentina”, apuntó.

“Claro. Cuando malvinicemos la Argentina van a decir: ‘¿Y esto de la deuda externa cómo es?’. Malvinicemos también la deuda externa”, agregó.

Al cerrar el punto de análisis, describió la cuestión tan mencionada por los gobiernos nacional y provincial: el presupuesto equilibrado. Indicó que es algo muy necesario, pero que tiene que tener una mirada solidaria.

“Está bien, pero hacelo como en San Luis, un presupuesto equilibrado como teníamos nosotros, que teníamos presupuesto con justicia social, con soberanía política, con independencia económica, con progreso indefinido aceptando el desafío de los tiempos”, indicó.