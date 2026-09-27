“Meter las patas en el barro”, el rol clave de las mujeres y la militancia

Alberto Rodríguez Saá destacó el valor esencial de la militancia, una acción que —según definió— implica alma, pasión y amor por los demás. En ese sentido, insistió en tomar el ejemplo de Compromiso Federal, un espacio que marcha intrínsecamente unido al PJ.

“No me gusta mencionar a un militante, pero quiero nombrar a Josefina [del Valle Aldana, referente de Compromiso Federal]. Miren, cuando hay una reunión política, de políticos, de dirigentes, nunca está la Josefina. Dice: ‘No, no, no voy’. Ahora, cuando llega el momento de meter la pata en el barro, la Jose está”, aseveró.

Josefina vivió el momento con mucha emoción tras años de entrega y militancia genuina. Fue aplaudida por los presentes y su ejemplo sirvió para reflejar la mística femenina dentro del espacio.

“Lo mismo nos pasaba antes con los dirigentes en los barrios, con las unidades básicas cuando funcionaban. Y generalmente las mujeres son las que meten las patas en el barro (…) Bueno, metamos las patas en el barro”, pronunció el mandatario.

Militancia doctrinaria y organizativa

Rodríguez Saá habló de un modo profundo, simple y natural. Cada palabra fue escuchada atentamente y marcó caminos hacia el futuro. Lejos de esquivar el presente del movimiento, fue tajante: “¿Por qué menciono esto? Porque son dos realidades distintas: una es la del que se presume dirigente, y otra la del que es militante. Nosotros necesitamos militantes, no necesitamos dirigentes. Para llegar no solo hay que tener razón; se necesita una militancia doctrinaria y organizativa”.

“¿Qué es la militancia doctrinaria? Es muy fácil. A cualquier almacén que vayan, a cualquier comercio, a cualquier lugar donde hay una pyme, un empresario o lo que fuere, van a ver dolor y sufrimiento. Ustedes tienen que decir: ‘Esto pasa porque votaron mal, porque son unos inservibles, si es que no son otra cosa. Nosotros somos los que vamos a cumplir los sueños’”, aseveró.

Este ejemplo, explicó, rememora los tiempos de la resistencia peronista, cuando las compañeras iban a la verdulería y le decían al verdulero: “Otra vez subió la papa, don Pepe. Tiene que volver Perón”.

“Esa es la prédica, nadie pide que den una conferencia. Cada uno tiene en su casa un grupo de familia, el quincho de los sábados o lo que fuere. Tienen que convencer al quincho primero, eso es lo que tienen que hacer: mostrar que estamos mal, pero que con nosotros estaremos mejor, y que vamos a volver para hacer todo lo que tenemos que hacer”, expresó.

Por último, especificó que la prédica se hace de forma natural y que luego llega la organización. Organización y prédica para que, cuando llegue el día de los comicios, “la batalla” se dé dentro de los carriles de la ley y la democracia.