Estafador y reincidente, quedó libre por un error del fiscal

Un hombre que estafó a un productor rural con la emisión de cheques sin fondos para pagar la compra de animales vacunos quedó en libertad tras la decisión del juez de anular la detención por un error en la notificación.

La medida tomada por el juez Santiago Ortiz benefició a un hombre que está procesado y con pedido de cinco años de prisión, con declaración de reincidencia. El hecho por el que se lo acusa ahora ocurrió en diciembre de 2022.

La fiscalía, encabezada por José Olguín, solicitó la prisión preventiva por dos meses y la defensa, en tanto, pidió la prórroga de detención que se venció el viernes 30.

Además de abrir el juicio y admitir las pruebas, Ortiz concedió la prórroga y ordenó a la fiscalía que se notifique al imputado sobre la detención, pero lo hizo con un error de norma que le abrió la puerta a la defensa para pedir la liberación del acusado.

Así fue que Víctor Villegas, el defensor del acusado, vio la posibilidad y solicitó la nulidad de la detención al manifestar que hubo una transgresión al derecho de defensa. El juez le hizo lugar y anuló la detención.