Un taxista de San Luis murió en un accidente en Saladillo

Una tragedia vial que sucedió este sábado a la madrugada en Saladillo (Departamento Pringles) enluto a una familia de la ciudad de San Luis.

Se trata del conductor y único ocupante de un remise, que fuera de control se subió al cantero central de la ruta, a la altura del kilómetro 53 y terminó impactando contra una columna metálica de iluminación.

Según se conoció, el fallecido es un hombre de 35 años que manejaba un Fiat Cronos. Al momento del accidente regresaba desde La Toma.

Como consecuencia del violento impacto, el taxista perdió la vida de manera instantánea.

Las actuaciones del accidente están a cargo del personal de la Comisaría de Saladillo.

No trascendió aún la identidad del infortunado conductor.