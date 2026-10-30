El operario murió al arrojarse de una maquina descontrolada
La víctima fatal es un vecino de San Francisco del Monte de Oro, de 32 años. El accidente laboral ocurrió este jueves, en un predio del paraje El Hornito.
La tragedia tuvo lugar alrededor de las 18:30, en las cercanías de la Quebrada de San Vicente, al norte de la localidad de San Martín y según lo que informó la Comisaría Distrito 27°, el joven se trasladaba como acompañante sobre el lateral derecho de una pala cargadora cuando esta sufrió un desperfecto mecánico.
Cuando el conductor intentó frenar, perdió el control de la máquina y en medio de esta desesperante situación -señala la fuente- el trabajador decidió arrojarse y fue así que se produjo la muerte.
La pala cargadora finalmente terminó impactando contra unos montes y se detuvo contra unas piedras.
El maquinista bajó a asistir a su compañero, solicitó ayuda de emergencia y pese a la llegada del personal médico del hospital de San Martín, el trabajador falleció a los pocos minutos en el lugar del accidente.
La vocería policial precisó que la investigación de la tragedia quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de Marcelo Saldaño, bajo la carátula de “Averiguación muerte”.
Tras las pericias policiales, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Concarán.
Fuente: Norte Puntano
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