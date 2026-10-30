El operario murió al arrojarse de una maquina descontrolada

La tragedia tuvo lugar alrededor de las 18:30, en las cercanías de la Quebrada de San Vicente, al norte de la localidad de San Martín y según lo que informó la Comisaría Distrito 27°, el joven se trasladaba como acompañante sobre el lateral derecho de una pala cargadora cuando esta sufrió un desperfecto mecánico.

Cuando el conductor intentó frenar, perdió el control de la máquina y en medio de esta desesperante situación -señala la fuente- el trabajador decidió arrojarse y fue así que se produjo la muerte.

La pala cargadora finalmente terminó impactando contra unos montes y se detuvo contra unas piedras.

El maquinista bajó a asistir a su compañero, solicitó ayuda de emergencia y pese a la llegada del personal médico del hospital de San Martín, el trabajador falleció a los pocos minutos en el lugar del accidente.

​La vocería policial precisó que la investigación de la tragedia quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de Marcelo Saldaño, bajo la carátula de “Averiguación muerte”.

Tras las pericias policiales, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Concarán.

Fuente: Norte Puntano