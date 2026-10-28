Poggi y Sosa, un silencio sobre los femicidios que no encuentra justificación

De River, de Boca, de la industria, de lo bien que a su entender va la economía, de los Intercolegiales culturales, de su gato, de los emprendedores que les mandan quesos y dulces. Cuando los micrófonos sin preguntas están cerca de su boca, Claudio Poggi habla de cualquier cosa, a veces con conocimiento de causa, a veces con un discursito armado para la ocasión. Por eso, el silencio que el gobernador de la provincia mantiene sobre los dos femicidios ocurridos en la provincia este mes es más notorio que nunca.

Más hosca, más reacia, con menos entrenamiento en los micrófonos, con muchas dificultades para comunicar avalada por un equipo de comunicación incapacitado y casi siempre errado, la ministra de Seguridad Nancy Sosa también se ha llamado a silencio, posiblemente más injustificado, pues es ella quien debería dar las explicaciones más profundas por los casos.

Las preguntas, para ambos, son muchas: ¿Por qué a Gabriela Centeno y a Claudia Rodríguez la encontraron perros y no la Policía? ¿Por qué se tardó tanto en la búsqueda? ¿Por qué se permitió que el acusado de uno de los crímenes saliera de la provincia? ¿Cuáles son las políticas de estado que apuntan a proteger a las mujeres en estado de vulnerabilidad? ¿Qué piensa hacer el gobierno con las familias, con los hijos de las mujeres asesinadas?

El martes a la tarde, Poggi y Sosa estuvieron juntos en Terrazas del Portezuelo para ser parte de una reunión en la que analizaron “los avances de las acciones preventivas que llevan adelante los organismos provinciales ante el fenómeno El Niño”.

Uno de los tantos problemas que tiene el Gobierno Provincial es el de la comunicación y está encarnado en su autoridad máxima, que prefiere sonreír ante la inauguración de cuatro casas en en alguna localidad del interior, posar con Gastón Pauls o farmear aura con los chicos de las escuelas que visita. Pero gobernar también es ponerse serio de vez en cuando y tratar de solucionar –aunque no pueda, aunque no quiera- los problemas de la gente.

Que asesinen, descuarticen y entierren a dos mujeres en el mismo mes y que el hallazgo de sus cuerpos sea producto del hambre de dos perros contienen una serie de inconvenientes que los encargados de dar seguridad y justicia a la sociedad deberían saber resolver. Los grupos feministas de la provincia pidieron que se declare la emergencia en la provincia, pero ni siquiera a eso respondieron los organismos estatales.

Sosa es la principal apuntada de una política de seguridad que no puede resolver el robo de bicicletas en la provincia y que ahora se encuentra ante dos femicidios continuos y un reclamo social en ascenso. Como si fuera poco, tiene que repartir su incapacidad en los problemas internos que tiene la Policía, un servicio penitenciario que es una bomba de tiempo y el reclamo de mayor seguridad continuo y latente.

Tanto la ministra como el gobernador se han llamado a silencio primero porque los periodistas que tienen acceso a sus voces representan a medios amigos que tienen vedado cualquier incomodidad a los funcionarios. Y segundo porque muy probablemente queden mal parados antes sus posibles respuestas.

Esta vez no hay helicópteros para apagar los incendios, ni chalecos antibalas para procedimientos donde no hay balas. Sosa eligió llamarse al silencio ante dos hechos muy graves y porque en el fondo, tanto para ella como para Poggi, que maten, descuarticen y escondan a dos mujeres es exactamente lo mismo que roben una moto o asalten un comercio en cualquier barrio de la provincia.