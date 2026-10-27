Álvarez Pinto deja el gobierno de Poggi con un enorme retroceso en turismo

Juan Álvarez Pinto se va del gabinete de Claudio Poggi. El ministro de Turismo y Cultura, intendente de Villa de Merlo en uso de licencia desde diciembre de 2024, lo confirmó en sus redes sociales. Se encontrará con una comuna envuelta en una crisis financiera y política que determinó el final de la gestión interina de Leonardo Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante.

Pero su partida del gabinete provincial no es con bombos y platillos. Se va tras las históricas peores temporadas en materia de turismo. “Merlo y la UCR tuvieron el ministro soñado”, pero es y será tan decepcionante la gestión de Álvarez Pinto que ha generado “la máxima caída, lo que es un retroceso enorme”, opinó el líder de la oposición y presidente del PJ, Alberto Rodríguez Saá.

La vuelta del ahora funcionario provincial a la tierra de los Comechingones no es solo un regreso administrativo. Es un retorno obligado por la crisis de liquidez y gobernabilidad que atraviesa el municipio merlino al 27 de octubre de 2026.

La Municipalidad cerró el cuarto trimestre de 2025 con un saldo disponible negativo de 352 millones de pesos y un sobregiro en rojo de 463 millones en el Banco Supervielle, que obligó a pedir anticipos de coparticipación provincial.

Opera con una dependencia del 70% de la Provincia: en el Presupuesto 2025 de 7.905.295.119,35 pesos, el 69,34% fueron recursos provinciales -5.481 millones- y solo el 30,66% recursos municipales -2.423 millones-.

En la sesión del 18 de septiembre, la oposición rechazó las rendiciones 2025 por falta de transparencia, con denuncias por incumplimiento de la Ordenanza 1174/2009, extractos bancarios no visualizables y ausencia de planillas de combustible.

Esa caja en rojo derivó en atrasos concretos. Al 14 de octubre, funcionarios, directores y concejales no habían cobrado septiembre, incluso planta permanente en cargos políticos. El 16 de octubre se pagó solo el 50% con dos semanas de atraso, quedando el resto pendiente y octubre por vencer. La deuda con proveedores se generalizó al punto que la concejal Lucía Miranda resumió en el recinto que la gestión "le debía a medio Merlo".

Para intentar ordenar esa situación, Rodríguez presentó entre el 13 y 14 de octubre el paquete de 1.900 millones que detonó la crisis política: 1.000 millones de crédito para obras con coparticipación como garantía, 500 millones de leasing del Banco Hipotecario sin detalle de bienes, aunque los fundamentos dicen que ya estaría concedido, y 400 millones de descubierto del Supervielle al 28% a 30 días para cubrir sueldos. La oposición denunció que se pedía a ciegas, sin tasas ni costo financiero total.

El 22 de octubre el Concejo rechazó las tres operaciones por 5 a 4. En contra votaron Lucía Miranda (Justicialista), Ana Laura Ferrarotti (Comechingones), Daniel Orué (Socialismo Merlino), Lamas (LLA) y Cornejo (Avanzar/Poggi). A favor, Álvarez, Di Diego, Albornoz y Morandé. El quiebre lo marcó Carlos Cornejo, aliado del gobernador Poggi en Merlo, que rompió la coalición oficialista: "Yo no voy a ser cómplice de algo que está pasando".

Detrás de ese voto hay una interna en el área de Hacienda, entre Francisco Leiva y Roberto Lecuona. Leiva faltó a la reunión de comisión del legislativo donde debía explicar los 1.900 millones. Viajó al exterior en plena crisis y fue apuntado por Cornejo: "¿Por qué no vino... que fue quien se mandó todas las cagadas?".

Álvarez Pinto vuelve en ese marco. El objetivo, además de ordenar las cuentas, es dejar una huella de la gestión iniciada en diciembre de 2019, como planteó en comisión el lunes 19 de octubre su hermana y presidenta del bloque oficialista, María José Álvarez. Fuentes cercanas al ministro señalan que reconoce en privado que tiene asuntos pendientes.

En lo partidario ya ordenó su salida. El domingo 25 de octubre la lista Radicales Unidos ganó las internas de la UCR y José Picco lo reemplazó al frente del Comité Provincial. Álvarez Pinto integró la lista como delegado al Comité Nacional. Un día después, Poggi recibió a Picco en Casa de Gobierno y lo felicitó, donde Picco ratificó: "Nosotros somos parte de esta coalición de gobierno y vamos a seguir fortaleciendo esta coalición".

Más allá de todas las miradas o análisis, la verdad es que Álvarez Pinto deja de ser ministro de Poggi. Vuelve a ser intendente de una comuna en rojo. No muy lejos de ese color está el panorama del turismo provincial que estuvo bajo su responsabilidad hasta este martes.

Una publicación impensada

"Hoy me toca volver a casa. A sus calles, a sus paisajes, a su gente, y a ese lugar que no se explica solamente con palabras, porque también se lleva en el corazón. Vuelvo con más experiencia, nuevas herramientas y las mismas ganas de siempre de escuchar, gestionar y hacer realizad los proyectos que nuestra ciudad necesita", publicó en sus redes sociales de una manera absolutamente inentendible por lo cínico del mensaje.

El ahora ex ministro agradeció a los que lo acompañaron, sus compañeros de gabinete y tuvo la caradurez de agradecer "al sector privado turístico", justamente el más golpeado por su inútil pasar gubernamental. También agradeció "profundamente" al gobernador y aseguró que él mismo le "pidió volver".