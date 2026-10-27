70 días de lucha y esperanza: la conmovedora batalla de Giovanni en Buenos Aires

A unos 800 kilómetros de su casa en San Luis, el tiempo para la familia de Giovanni ya no se mide en meses, sino en pequeños milagros cotidianos: una mejoría imperceptible, una noche sin alertas en el monitor o una sonrisa en medio de la Terapia Intensiva Pediátrica.

El bebé puntano ya cumplió 70 días internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, a donde llegó a fines de julio con el corazón lleno de incertidumbre y una sola certeza: hacer todo lo posible para darle una oportunidad de vida. Tras nacer el pasado 18 de agosto y afrontar una compleja cirugía con apenas ocho días de vida, el pequeño guerrero continúa demostrando una valentía inmensa.

Sin embargo, el camino aún es largo. La familia afronta el peso de la distancia y el desgaste físico y emocional de una internación prolongada. Por un lado, la angustia de madre partida en dos: acompañar las 24 horas a Gio en el quirófano y en la habitación del hospital, y al mismo tiempo extrañar entrañablemente a su otro hijo, Jordan, quien debió quedarse en San Luis. Por el otro, la cuenta regresiva hacia una nueva y delicada cirugía que se avecina en aproximadamente un mes, seguida de un largo proceso de recuperación.

Pero en medio del miedo, el cansancio y las noches en vela donde el único refugio es la oración, el motor que los impulsa sigue siendo el amor infinito. Sostenidos por cadenas interminables de rezos de la gente y aferrados a una fe incansable, sus padres continúan de pie, un día a la vez.

El sueño que los mantiene firmes es uno solo: que llegue el día en que puedan cerrar esta etapa, dejar atrás las paredes del hospital y volver a casa los cuatro juntos, para abrazar la vida en familia y transformar el dolor en un recuerdo de todo lo que lograron superar.