Un tatuaje en la ingle, la señal del peor final de Claudia Andrea Rodríguez

Un tatuaje en forma de ‘árbol de la vida con dos pájaros’ realizado sobre una cicatriz que le quedó por una operación de apendicitis es la señal más concreta de que los restos hallados este sábado en un descampado de la zona oeste de San Luis, corresponden a Claudia Andrea Rodríguez que era buscada desde principios de octubre en la ciudad de San Luis.

Por este indicio, para muchos de los integrantes y amigos de familia Rodríguez, no hay dudas de que el cadáver desmembrado y desnudo es de “La Flaca”, como le decían afectuosamente a la mujer de 37 años, madre de un varón de 15 años.

Mientras se espera que se cumplan con los estudios que han sido dispuestos por la justicia para determinar con exactitud que los restos son de Claudia Andrea, en medio del profundo dolor e indignación, su familia empezó a clamar por justicia.

Un allegado a la familia dijo que esperan que la Policía y la Justicia actúen rápido y den con él o los responsables de la muerte.

La misma fuente admitió que hay muchos rumores en torno a la atrocidad que se cometió con la mujer que se ganaba la vida vendiendo pan y ayudando a mucha gente. “El cuerpo estaba irreconocible, pero una de las hermanas alcanzó a ver un dibujo que tenía en la zona de la ingle y por eso saben que se trata de ‘La Flaca’”.

Tras varios días de difusión de la solicitud de paradero, recién el pasado viernes hubo un rastrillaje por zonas aledañas al barrio República. De acuerdo a lo que dejó entrever el allegado a los Rodríguez, el operativo que se llevó adelante fue muy pobre. “Eran más familiares que policías” y fue infructuoso.

Tras esa desazón, al otro día, un perro que está más tiempo en la calle que con sus dueños, se convirtió en la clave para el macabro hallazgo. Un vecino del barrio Caldenes del Oeste lo vio pasar con un brazo a la rastra y esto permitió dar con el cadáver.

“Da la impresión de que la buscaron con pocas ganas. El cuerpo estaba a poca distancia de una plazoleta, en un predio donde se tiran escombros y basuras. Además, estaba cerca de un camino de tierra muy transitado, porque une el barrio ‘Caldenes del Oeste’ y con el ‘República Oeste’, por eso resulta muy extraño que nadie haya advertido que el cuerpo, en elevado estado de descomposición, estaba ahí”.

Antes de que esto ocurriera, familiares y conocidos de ‘La Flaca’, la buscaron por los lugares y las personas que más frecuentaba y, también, reuniendo datos de sus últimos movimientos.

“Hay testigos que aseguran que antes de la desaparición la vieron subir a un automóvil gris y que el conductor se encargó de guardar el bolso con sus ropas en el baúl. Otros comentan que la alcanzaron a ver en una camioneta con otro conocido, que ante algunas consultas tuvo contradicciones y que les dijo que la última vez que la vio fue el día en que se fue en el auto gris”.

“Algunos familiares y los allegados queremos que se investigue a los dos hombres y que se ordene un estudio de los datos que puedan surgir de los mensajes y llamadas que hizo ‘La Flaca’ con su celular. El último día que dejó de funcionar fue el 4 de octubre”, apuntó la fuente.