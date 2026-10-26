“Hay que reconstruir el salario, bajar los impuestos y generar una economía caliente"

El exgobernador sostuvo que si la oposición provincial vuelve al gobierno “gobernará en unidad y para todos” y dijo que se impulsará, a partir del 10 de diciembre de 2027, la conformación de una especie de gran paritaria, con la participación de todos los sectores, para alcanzar en seis meses la reconstrucción social de la provincia.

“Hay que reconstruir el salario de todos, bajar los impuestos y generar una economía caliente”, remarcó en el transcurso de una entrevista en FM La Nuestra de Villa Mercedes, en el programa que conduce Raquel Gurruchaga con la participación especial de Raúl Delay.

El presidente del Partido Justicialista y líder de la oposición, al ser consultado sobre la desvalorización que ha sufrido el sueldo de los trabajadores, dijo que es producto de la “usuracracia” que ha implementado el gobernador Claudio Poggi. “Gobernando para los bancos” ha llevado a que se enfríe la economía, y una gran pobreza, cuestionó.

“Lo que se necesita, y es lo que haremos, es recuperar el salario real y en seis meses reconstruir la justicia social. Hay que tener una economía caliente, con mejores salarios y planes de obras que derrame en la economía, porque de lo contrario el primero que cae es el comerciante”, puntualizó.