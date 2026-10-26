Promulgaron el nuevo régimen de zona fría que perjudicará a más de 300 mil puntanos

El gobierno nacional puso en marcha el nuevo Régimen de Zona Fría y San Luis quedó afuera del mapa lo que implicará que en más de 92 mil hogares la suba en la tarifa del gas llegará al 55%.

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.828 y los Decretos 1161/2026 de promulgación y 1266/2026 de reglamentación, firmados por Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo el 13 y 26 de octubre, se redefinió por completo el esquema de subsidios al gas. El nuevo régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y cambia la lógica central, ya no es territorial automático sino focalizado.

La Ley 27.828 modifica el Régimen de Zona Fría que había ampliado la Ley 27.637 en 2021 y que sustituye el artículo 75 de la Ley 25.565. A partir de ahora mantienen el descuento automático del 30% y 50% solo la Patagonia, el departamento Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Quedan afuera del beneficio automático todo el territorio de San Luis, además de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, el resto de Mendoza, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y más de 120 municipios que habían entrado en 2021.

El criterio ya no es regional frío probado sino socioeconómico y absolutamente discrecional.

El impacto en San Luis es directo y masivo

Son 92.840 usuarios residenciales afectados en San Luis según datos oficiales de la Secretaría de Energía y cerca de 300.000 puntanos alcanzados de forma directa, lo que representa casi el 70% de la población que estaba cubierta por la Ley 27.637. El aumento estimado es entre 45% y 55% en el valor final de la factura. El costo adicional neto será de entre 15.000 y 25.000 pesos por boleta mensual solo por la quita. Las localidades puntanas afectadas son San Luis capital, Villa Mercedes, Merlo y Justo Daract, porque todo el territorio queda afuera.

El senador Fernando Salino fue el más crítico y advirtió que se trata de un tarifazo demoledor. Señaló que sería bueno que el gobierno de San Luis tome el toro por las astas y defienda a la provincia y afirmó que tenemos que esperar aumentos que van entre el 35 y el 55% en la factura de gas a partir de ya. Dijo que va a ser un tremendo tarifazo y que los servicios han aumentado en la era Milei muchísimo más que la inflación.

San Luis pierde así un beneficio clave en una provincia con inviernos de alta amplitud térmica y temperaturas extremas y que tenía descuentos del 30 al 50%. Lo pierde justo cuando construyó la red de gas provincial con recursos propios sin aportes del Tesoro Nacional y con el objetivo oficial nacional de reducir el peso de los subsidios energéticos de 0,66% del PBI en 2025 a 0,50% del PBI en 2026.

En el territorio puntano ya se sintió con el aumento de 2,54% a 17,5% en el componente energía eléctrica desde el 1 de septiembre, Ahora, con el gas hasta 55% más caro y con el 7,5% de recargo que sigue en la factura, el impacto en el bolsillo será directo.